Политолог рассказал, что главный таможенник купил предприятие за сотни миллионов

Глава таможни Павел Рябикин. Фото: facebook.com/rjabikin.pavel

Глава таможни купил предприятие у российского бизнесмена.

О приобретении на своей странице в Facebook поведал политический эксперт Кирилл Молчанов.

"В преддверии кадровых ротаций в правительстве один не последний чиновник в стране, как говорится, попал в "зашквар". Глава таможни Павел Рябикин стал конечным бенефициаром, считай собственником ТОВ "РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ЗЕЛЕНИЙ ПОРТ", что под Киевом на Жуковом острове", - пишет он.

В продолжении поста политолог возмущен тем, откуда у чиновника деньги на такое приобретение и не нарушает ли он нормы морали, ведя бизнес с представителями страны-агрессора.

"Отсюда два вопроса, где деньги взял?! Ведь только статутный капитал оценен в 184 089 760 грн. И вообще насколько это по-европейски, топ чиновнику выделывать такие кульбиты, не отходя от должности главы таможни?

Всем кто в шоке, вот ссылочка на оф реестр: https://opendatabot.ua/c/30635473. И теперь вишенка на торте. Примечательно, что бывшим собственником компании было АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАССВІЛЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС", Поляков Олег, Росія. То есть, пока Кулеба заявляет что Зеленский будет говорить с Путиным с позиции силы, его "молодая команда" в лице Рябикина не брезгует покупать активы у бизнесменов страны-агрессора", - резюмировал Молчанов.