Политолог: Покажите мне в Конституции, что такое Офис президента

Ермак что-то комментирует - это не его функция, говорит политолог. Фото: Ян Доброносов, Facebook.com/yan.dobronosov

Офис президента берет на себя несвойственные функции. Хотя в Конституции о ОП - ни слова. Об этом сказал политолог, профессор Алексей Гарань.

"Если возьмем отношения с Россией, то это оказалось под Офисом президента. Не под Министерством иностранных дел. Вообще появился новый жанр - заявления Офиса президента. Я в таких случаях говорю: покажите мне в Конституции, что такое Офис президента. Там упоминания об этом нет. А жанр есть, который толкует главные вопросы внутренней и внешней политики.

Появился еще один толкователь - политтхенолог Михаил Подоляк, который работает с Ермаком (руководитель ОП, - Gazeta.ua). И, слушайте, все комментирует. Это удивляет. Он советник Ермака. Теперь Арестович, который советник Ермака, тоже он все комментирует, что касается Минска и не только.

Офис президента берет на себя несвойственные функции", - отметил политолог в эфире "Громадське радіо"

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Также Алексей Гарань сказал, что к действующей пресс-секретарше президента Юлии Мендель "есть вопросы, замечания к профессионализму".

"Председатель Офиса президента может что-то прокомментировать - это не его функция. Когда появляются его советники, ну слушайте - это не серьезно", - добавил политолог.

Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака руководителем ОП в феврале. Перед этим уволил с должности Андрея Богдана. Зеленский переименовал Администрацию президента на Офис 20 июня 2019 года. Соответствующий указ издал через месяц после инаугурации.