Политолог озвучил ожидания от Рады в 2019 году

ВР в нынешнем составе будет работать до 27 октября 2019 года. Фото: 5.ua

В 2019 году парламентарии вместо законотворческой деятельности будут активно работать над тем, чтобы снова пройти в Верховную Раду.

Такое убеждение высказал политолог Валерий Гончарук в эфире "112 Украина".

"Ожидать, что в ближайший - 2019 - год будут приняты стратегические законы, очень сложно. Многие прогнозируют, что мы будем иметь определенный политический популизм, потому что парламентариям нужно переизбираться. Для этого - ездить на свои округа к избирателям.

Еще существует большая вероятность того, что будет большая партийная пертурбация. Поэтому в этот год, скорее всего, мы не будем решать какие-то стратегические задачи. Партийная потасовка, образование новой коалиции, нового правительства, кадровые вопросы выйдут на первое место", - сказал эксперт.

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31 марта в Украине состоятся выборы президента. Осенью украинцы будут выбирать новый состав Верховной Рады.