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четверг, 11 ноября 2021 20:31

Политика Зеленского породил олигарх Коломойский - Порошенко

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Политика Зеленского породил олигарх Коломойский - Порошенко
Порошенко рассказал, "кто кому курица и яйцо". Фото: facebook.com/petroporoshenko

Политика Владимира Зеленского породил олигарх Игорь Коломойский.

Так пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко ответил на вопрос, "кто кому курица и яйцо".

"Во вчерашнем видосике я увидел, что Зеленский возмутился философским вопросом, который беспокоит человечество уже более 2 тыс. лет – что первично, яйцо или курица. Кто кого, вопрошает Зеленский, родил? Политики породили олигархов или олигархи породили политиков? Владимир Александрович, предельно ясно, что политика Зеленского зачал, породил и опекает олигарх Коломойский", - сказал Порошенко.

"Он, согласно информации, ставшей известной всему миру, дал деньги "95 кварталу" и самому Зеленскому на раскрутку. Деньги, которые были украдены у вкладчиков ПриватБанка. Он вместе с вами, Владимир Александрович, их отмыл. Он предоставил возможности каналу "1+1", где вы или общие владельцы, или вы там были менеджером, для того чтобы вы раскрутились. И сейчас вы пытаетесь, используя возможности этого канала, обманывать людей. В это уже никто не верит", – констатирует Порошенко.

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"Вы боитесь применять санкции против Коломойского. Уже даже не незаконные санкции СНБО, а хотя бы дублировать американские санкции наших партнеров. И вам постоянно этот вопрос задают, в том числе и в США", – напомнил Порошенко.

"Сейчас с Коломойским вы рассчитываетесь через Центрэнерго, через право закупки российской электроэнергии. Из-за мирового соглашения с НАК "Нафтогаз" Коломойский от вас должен получить миллиард долларов", - сказал лидер "ЕС".

"Вы вместе с вашим патроном Коломойским очень дорого обходитесь Украине", – считает Порошенко.

Во время выступления президента Владимира Зеленского в Верховной Раде 4 ноября народные депутаты от "Европейской солидарности" устроили акцию. Парламентарии развернули плакаты и стоя держали их. Надписи на платах апеллировали, в частности, к фильму-расследованию "Офшор 95" и делу "вагнеровцев":

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