Политика нынешней власти подрывает международные позиции Украины - "Европейская Солидарность"

В "ЕС" раскритиковали политику Зеленского относительно Кремля. Фото: Tverz.ua

Партия "Европейская Солидарность" считает, что условия обмена "всех на всех" были грубо нарушены Россией и боевиками.

"Мы приветствуем всех освобожденных с оккупированных территорий заложников и пленных, военных и гражданских, журналистов, тех, кто боролся с оккупационным режимом в тылу врага. При этом отмечаем, что это был неравноправный обмен на условиях Москвы, в котором Кремль играл активную роль, а украинское руководство пассивно выполняло его прихоти", - сказано в заявлении, передает пресс-служба политсилы.

Так РФ не освободила ни одного представителя крымских татар и политзаключенных Кремля из российских тюрем. Также сотни заложников остались и на Донбассе, информация о которых скрывается.

"К обмену должны были быть задействованы только граждане, что имеют непосредственное отношение к боевым действиям на востоке страны, но под диктат российской стороны были освобождены террористы-убийцы, которые взорвали мирное шествие граждан в Харькове, и бойцы "Беркута", обвиняемые в расстрелах во время Революции достоинства и которые могут указать на непосредственных заказчиков убийств на Майдане в 2014 году. Все эти преступления произошли еще до начала войны на Донбассе и эти преступники априори не подпадали под действия минских соглашений или амнистию ", - подчеркнули в "ЕС".

"Москва и контролируемые ею боевики все эти годы шантажировали Украину требованием выдать террористов и бойцов "Беркута", но команда Порошенко не поддавалась на это давление и смогла найти и освободить более 3000 наших граждан, которые находились в плену, без выполнения недопустимых прихотей Кремля" , - добавили в партии.

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В "Европейской Солидарности" считают, что политика нынешней власти подрывает международные позиции Украины и поощряет Россию на дальнейшую агрессию.

"Сдача переговорных позиций командой Зеленского - это продолжение сомнительной политики по примирению агрессора. Частью этой непрерывной и опасной политики является отказ Украины от судебных исков в газовых вопросах, выдача России важного свидетеля по делу сбитого малайзийского лайнера МН17, что затрудняет привлечение Российской Федерации к ответственности в международных судах.

Подобная политика нынешней власти недопустима. Она не только подрывает международные позиции Украины, но и поощряет дальнейшие преступные действия страны-агрессора", - убеждают в "ЕС".

Масштабный обмен "всех на всех" между Украиной и боевиками ОРДЛО завершился. Украинской стороне вернули 76 заложников, боевикам передали 127 человек.