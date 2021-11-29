"Политические репрессии против всех, кто защищал Украину с 14-го года, недопустимы", – ЕС

Европейская Солидарность опубликовала заявление, в котором говорится об осуждении попыток преследования тех, кто защищал Украину с 2014 года. Также в партии возмущены уголовным делом простой главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

Об этом говорится на официальном сайте партии.

"Европейская Солидарность возмущена попытками Зеленского построить в Украине авторитарный режим лукашенковского или путинского образца. Политические репрессии, нарушение принципов свободы слова, уголовные дела в ответ на острые вопросы общества и критику в адрес первого лица – это типичное поведение российской власти, которое недопустимо в Украине", — говорится в заявлении.

По мнению партии, главной целью политических репрессий Владимира Зеленского есть дискредитация тех, кто противостоял Кремлю с первого дня российской агрессии против Украины. В частности, в заявлении отмечают, что окружение Зеленского уже неоднократно осуществляло атаки на свободу слова в Украине: "Агрессивная реакция представителей власти из-за отсутствия "теплой ванны" по сути стала политикой "Слуг" по отношению к СМИ – начиная от давления на Общественного вещателя с требованием предоставлять монобольшинства увеличено представительство на эфирах и заканчивая физической агрессией ставленника Зеленского Мецгера в отношении журналистов Радио Свобода", — считают в партии.

Также Европейская Солидарность напомнила, что Государственное бюро расследований до сих пор не возбудило уголовное дело по факту государственной измены из-за ливня спецоперации по задержанию "вагнеровцев". "Также ДБР молчит об анонсированном Зеленским "перевороте". Зато производит новые дела против украинских журналистов. Нет сомнения, где сфабрикован этот заказ", — добавили в заявлении.