Политические преследования недопустимы - Туск выразил обеспокоенность Евросоюза из-за преследования Порошенко

"Любая попытка запугать представителей оппозиции - будет поводом для беспокойства в Евросоюзе", - заявил президент Европейского Совета на пресс-конференции в Загребе, комментируя украинский кассетный скандал, в котором руководитель офиса президента инструктирует директора ГБР как вести дело пятого президента Порошенко . - "Я надеюсь, что Украина останется той страной, где правоохранительные и судебные органы уважают верховенство права и где нет места политически мотивированным преследованием".

Туск, которого только вчера избрали лидером Европейской народной партии, также заявил, что слышал о кассетном скандале в Киеве: "Я слышал об этом потенциальном скандале. Хоть я и не имею информации об отдельных деталях или общем контексте, но мое первое впечатление, что это действительно опасно ".

Дональд Туск, партия которого в оппозиции в Польше, заявил, что лично знает, что такое политические преследования. "Поверьте мне, я знаю, о чем говорю, потому что у меня есть свой собственный опыт по этому поводу ... Всегда когда власть или люди во власти используют систему правосудия против политических оппонентов, это в любом случае или в средне- или в долгосрочной перспективе станет трагедией не только для жертв преследований, но и для всей страны ".

Туск, который все эти 5 лет был адвокатом Украины в Евросоюзе, также добавил, что следит за событиями в Киеве: "вы знаете, сколько эмоций и мыслей мы инвестировали в Украину. Я думаю мне не надо объяснять, как я лично переживал за все, что происходит в Украине. Мы всегда очень внимательно наблюдаем за событиями в Киеве ".

Напомним, бывший премьер-министр Польши и Европейского Совета Дональд Туск стал новым главой Европейской народной партии.