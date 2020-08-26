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среда, 26 августа 2020 11:43

Полиция проводит обыски в горсовете Николаева

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Полиция проводит обыски в горсовете Николаева
В мэрии Николаева проводят обыски. Фото: Национальная полиция

Утром 26 августа в городском совете Николаева проходят обыски.

Детали сообщат позже, заявили в пресс-службе Нацполиции области.

"26 августа следователи ГУНП в Николаевской области и сотрудники Управления стратегических расследований ДВР Нацполиции в сопровождении спецназовцев в рамках уголовного производства по ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением" УК проводят следственные действия в управлении земельных ресурсов, Центре предоставления административных услуг и управлении архитектуры Николаевского городского совета ", - написали в сообщении.

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Городской голова Александр Сенкевич считает это предвыборным пиаром. Об этом он сказал 26 августа во время заседания горисполкома.

"Впереди выборы, поэтому будут и обыски, и задержания, и обвинения. Затем пройдут выборы и все рассыплется. Поэтому нужно быть готовыми ", - Сенкевич.

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Дата
26
августа

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