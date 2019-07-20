Полиция привлечет авиацию для дежурства во время выборов

Во время выборов будут привлечены спецподразделения авиаподдержки. Фото: Нацполиция

Для обеспечения правопорядка во время выборов будут привлечены спецподразделения авиаподдержки парка МВД. Созданы мощные резервы из сотрудников Нацполиции, Нацгвардии, спасателей и пограничников.

"Привлечение на дежурство сводных отрядов авиаподдержки позволит оперативно реагировать на все нарушения во время избирательного процесса. Это мощные резервы реагирования на все вызовы, которые могут возникнуть в ходе выборов. Они рассчитаны для уменьшения времени перемещения личного состава к месту происшествия. Поэтому наша реакция на все нарушения, попытки дестабилизации ситуации, провокации будет мгновенной", - говорит первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

В состав Единой системы авиационной безопасности МВД вошли сотрудники различных ведомств. Отряды будут обеспечивать оперативное реагирование на любые нарушения в различных регионах государства.

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