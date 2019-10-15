Полиция не захотела заводить дело на Мендель. Журналисты обратились в суд

Фото: Facebook.com/grishyn

Журналисты пожаловались в суд на полицию, которая не захотела открывать производство против пресс-секретаря президента Юлии Мендель по факту препятствования ней работе их коллеги.

Об этом в Facebook сообщил журналист Сергей Гришин.

"Данило Яневский подал жалобу в Соломенский суд на бездействие следователя полиции.

07.10. Яневский подал заявление о совершении уголовного преступления Юлией Мендель по признакам преступления, предусмотренного ч.2, ч.3 ст. 171 ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". - Gazeta.ua) Уголовного кодекса в Соломенское управление полиции.

Но полиция включила режим "снежинка".

Пришлось обратиться в суд", - написал Гришин.

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Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали полное видео, на котором Мендель препятствует работе их коллеги Сергея Андрушко. На видео видно, как Мендель дергает микрофон журналиста, машет руками и вместе с охраной обступает его. Андрушко отталкивают.