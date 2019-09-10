Показали немытые ноги Савченко в Раде

Народный депутат 8-го созыва Надежда Савченко появилась в Верховной Раде.

Фото в Facebook опубликовал Ян Доброносов.

"Перерыв. Надежда не депутат! Сегодня она посетитель", - написал автор фото.

Савченко забросила грязные ноги на стол. Возле - пластиковый стаканчик и сигареты.

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Владимира Рубана и Надежду Савченко задержали в марте прошлого года.

Их подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя. Они якобы сговорились с главарями ДНР Александром Захарченко и Александром Тимофеевым. После того, по версии следствия, в оккупированных Макеевке, Горловке и Донецке купили оружие.

Оба провели в СИЗО более года. Рубан - в Мариуполе. Савченко - в изоляторах Службы безопасности Украины, Лукьяновском и Черниговском СИЗО.

На внеочередных выборах 21 июля пыталась переизбраться по одномандатному округу в Донецкой области. За нее проголосовали 8 человек.