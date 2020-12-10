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четверг, 10 декабря 2020 17:26

Показали манипуляции мураевского телеканала о Иловайском котле

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Показали манипуляции мураевского телеканала о Иловайском котле
Журналистка назвала контент "мураевским адом". Фотоколлаж: censor.net

Телеканал "НАШ" бывшего "регионала" Евгения Мураева в стиле кремлевской пропаганды навязывает мнение, что в Иловайской трагедии виноваты погибшие. Об этом рассказала журналистка Марина Данылюк-Ярмолаева в видеоблоге.

"Цель пропагандистов - навязать мнение, что российские войска "хотели с миром отпустить" наших добробатов. И просто "махали им ручкой". А наши "поступили по-своему, не сложили оружие" и получили Иловайский котел. Это, кстати, на заметку Арестовичу. Он же у нас "эксперт" по национальной безопасности и обороне", - рассказала она.

По словам журналистки, в эфире телеведущий "включает режим "другая точка зрения" и спрашивает: а почему это наши добробаты не отдали оружие".

Ведущий телеканала говорит о "возможой ответсвенности украинского руководства".

"Правда не уточняет, что этот выход был один - загнать наших добробатов на кладбище. Есть сознательный вброс и манипуляция, что Иловайск - наша проблема, которую мы сами себе создали. Этот Вова гнет линию, что Россия вовсе не была стороной конфликта", - говорит Марина Данылюк-Ярмолаева и показала видео выхода украинских воинов с Иловайска, когда их обстреливает враг.

Журналистка назвала контент отдельных телеканалов "медведчуковско-мураевским адом".

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

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Согласно выводам экспертов и комплекса полученных доказательств, единственным фактором, который привел к гибели украинских воинов под Иловайском, является военная агрессия ВС РФ, сообщил Офис генерального прокурора.

В ночь с 23 на 24 августа 2014 года состоялось самое масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора РФ на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений.

На тот момент войска ВС РФ состояли из 9 батальонно-тактических групп: 3,5 тыс. человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД, до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.

Было совершено убийство 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен.

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Дата
10
декабря

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