Поймали десятого нардепа-кнопкодава

Внефракционный нардеп-мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват, который кнопкодавил в Верховной Раде 8-го созыва, продолжил это делать в новом парламенте.

К кнопкодавству депутат прибег на пленарном заседании 4 декабря, сообщает движение "Чесно"

При рассмотрении во втором чтении проекта закона о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам, которые участвовали в АТО, Хорват нажал на две кнопки "воздержался" - за себя и за своего соседа, голосуя по поправке №20 нардепа от "Слуги народа "Анатолия Остапенко.

Правую руку, которую протянул к чужому пульту, народный избранник прикрыл газетой.

Судя по схеме рассадки депутатов, Горват кнопкодавил за другого внефракционного мажоритарщика - Валерия Лунченко.

Горват - десятый нардеп, которого поймали на кнопкодавстве в Верховной Раде 9-го созыва. В предыдущем парламенте фиксировались четыре факта нарушения этим депутатом процедуры личного голосования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумков: Давайте это будет последнее кнопкодавство

По наблюдениям движения "Чесно", депутат от ОПЗЖ Владимир Кальцев восемь раз нарушил процедуру личного голосования.