Похищение судьи Чауса. В Молдове называют это нападением на национальную безопасность

4 апреля в Молдове неизвестные похитили Чауса. Фото: glavcom.ua

Председатель специальной парламентской комиссии Василе Нэстасе заявляет, что дело уже раскрыто, но не закрыто

"Похищение бывшего украинского судьи Чауса является прямым нападением на национальную безопасность Республики Молдова путем въезда в страну специального подразделения иностранных служб. Об этом заявил Василе Нэстасе, председатель парламентской следственной комиссии по вопросам похищения Чауса, - только что сообщили СМИ Молдовы. Парламентская комиссия также проверит возможном участии представителей некоторых государственных учреждений в процессе подготовки и похищения Николая Чауса".

После такой, безусловно, громкого заявления корреспонденту "Главкома" удалось пообщаться непосредственно с ее автором - Василе Нэстасе. Парламентская комиссия в Молдове, которая разбирается с обстоятельствами похищения судьи Николая Чауса, который бежал из Украины в Молдову в 2016 году, работает уже месяц.

Василе Нэстасе подтверждает, что главной версией в похищении бывшего судьи из Украины остается украинский след.

Василе Нэстасе. Фото: glavcom.ua

Нэстасе, когда вы планируете опубликовать окончательный отчет-расследование обстоятельств исчезновения украинского судьи Николая Чауса на территории Молдовы?

Комиссия была создана 9 апреля, мы двухмесячный срок полномочий. Назад 9 июня мы должны закончить свою работу. Если не успеем, выйдем с предложением парламента продлить срок ее работы.

У нас, в Украине, вокруг этого дела слишком много политики и конспирологии. Определите, пожалуйста, ключевые выводы, к которым вам удалось уже прийти?

Относительно конспирологии и по какомуй политическому основанию, - мы пытаемся уйти от этого. Нам важно узнать, как действовали наши органы правопорядка: почему они не смогли предотвратить это, что им помешало. Не нужно забывать, что есть официальное расследование, которое ведет прокуратура по особым делам, Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел. Насколько нам известно, они уже установили, что к похищению Чауса причастна якесть группировки из Украины. Мы должны уточнить, было ли это на государственном уровне. А может, это была группа лиц, которая была ангажированный, чтобы похитить судью. Не знаю, в курсе ли вы, но в Чауса все проблемы начались из-за того, что он был судьей в процессе, в котором другому человеку инкриминировали хищение. Какая ирония судьбы получается! На следующей неделе мы проведем разговор с представителем президентства Республики Молдова. Мы знаем, что был разговор между начальником администрации президента Республики Молдова (Андрей Спину) и руководителем Офиса президента Украины Зеленского Андреем Ермаком. И что они согласовали, что какая-то украинская делегация прибудет в Республику Молдову, чтобы обсудить все эти события. Мы не знаем, была уже здесь эта делегация, или нет. Возможно, и у нас будет командировки в Киев и будет встреча с депутатами Верховной Рады, если будет такой интерес с их стороны. Мы отправили письмо в Верховную Раду и задали несколько вопросов, чтобы понять, что им известно об этом кейс. До сих пор у нас также нет информации, возбудила Украина уголовное дело о похищении судьи Чауса или нет. Потому что одни источники говорят, что так, а другие, что нет.

Ваши источники в Украине или в Молдове?

Я имею в виду государственные источники в Молдове. Хочу также сказать, что после этого инцидента наши правоохранительные органы теперь работают намного лучше, чем до этого.

Журналисты из Молдовы, которые провели расследование писали, что следствие опирается на данные их материалы. А удалось молдавским правоохранительным органам самостоятельно установить какую-то информацию?

Я не могу сказать, что это уголовное дело основано на каких-то журналистских расследованиях, но если это и так, то это нормально для демократического общества. Потому пресса - это тоже часть общества. Но в данном случае правоохранительные органы имеют свои доказательства. Может и есть какие-то совпадения. Я читал несколько расследований журналистов. Например, в расследовании RISE действительно есть много полезной информации. Тем более, что они работали по "горячим следам", поэтому смогли получить материалы с камер видеонаблюдения. Но я могу вас заверить, что наши органы это дело уже раскрыли.

Уточните, пожалуйста, чтобы мы все четко понимали: что значит раскрыли? Установлены лица, которые это совершили? Что именно раскрыли?

Так, лица установлены. Больше мы не знаем, потому что дело еще не закрыто. Расследование еще в процессе, но кто именно это делал, мы уже знаем. Например, министр внутренних дел на комиссии нам эти фамилии озвучивал, другие представители. В этом нет каких других версий. В этом похищении участвовали украинцы. Осталось только исследовать, связаны ли они с государством или нет. Это будет установлено в ходе следствия, и все это ведет в одном направлении.

Может вы знаете, где находится сам Чаус сейчас?

Нет, это знают наши украинские коллеги.

То есть, вы все-таки склонны, что это ваши "коллеги"?

Ну, пишут, что его держат на какой-то военной базе. Непонятное, что что после похищения он появился только один раз. Мы видели эти фотографии.

Но неизвестно, когда фотографии с подбитым глазом и сломанной челюстью были сделаны. Может они были сделаны еще до похищения?

Нет, мы говорили с женой Чауса. Мы пригласили ее на комиссию, и она подтвердила, что это он. И фотографии соответствуют действительности и сделаны после его похищения.

Судья Чаус после похищения. Фото: glavcom.ua

Она подтвердила, что документы были сделаны после его похищения?

Да. И что будет дальше, под каким "соусом" Чауса представят обществу - это будет интересно. Прошел уже месяц и два дня. И как-то долго он содержится там, где он находится. Думаю, есть люди, которые причастны к этому, но они не знают, как быть дальше с экс-судьей. Наверное, что то там не срастается.

Уточните, когда именно состоялся разговор между господином Спину и господином Ермаком?

Это было где-то 23 апреля.

Уже известно, кто войдет в состав делегации, которая приедет в Молдову?

Мы это тоже хотим это установить. Вот ждем представителя президентства (на заседание комиссии - ред.). Потому что его сегодня не было.

Это знает Спину?

По нашей информации именно он говорил с Ермаком. Мы не знаем, может ли эта делегация уже прибыла в Молдову или уже уехала.

Как вы относитесь к слухам, которые популярны в Молдове, что якобы за этим стоит заговор Санду и Зеленского?

Это конспирология. Мы не можем выйти с какими обвинительными заключениями, пока не будет проведено всестороннее расследование. И будем базироваться строго на фактах. Были в этом замешаны какие-то государственные деятели наши или украинском, мы не знаем. Сегодня мы получили только официальный ответ из президентуры, что во время встречи президента Маи Санду с Владимиром Зеленским разговоры о Чаусе не было. Сегодня нам приходится работать в секретном режиме, поскольку считаем, что это была атака на безопасность Республики Молдова. Это не просто похитили некоего гражданина, и уже на следующий день его нашли. Здесь речь идет о похитителях из другого государства. Здесь все очень серьезно.