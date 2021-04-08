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четверг, 08 апреля 2021 21:14

Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта

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По заявлению министра МВД Молдовы Павла Войку, в похищении 3 апреля судьи-взяточника Николая Чауса подозреваются граждане Украины.

Сообщается, что один подозреваемый задержан. Установлены личности всех участников похищения, которые вывезли Чауса на машине и пересекли границу с Украиной. Это заявление властей Молдовы показывает, что, как ни странно, Украина, имеющая тесные связи, в том числе по линии спецслужб с Молдовой, в данном случае зачем-то осуществила несогласованную с нашим союзником операцию и осложнила отношения с нашими друзьями, которые шли нам навстречу в данном деле.

В дружественной Молдове нашим спецслужбам действовать можно безопасно. Но внезапно оказалось, что операция похищения была осуществлена безграмотно - на территории врага такая беспечность привела бы к унизительному провалу.

Молдавские сайты опубликовали данные документов трех украинцев, причастных к похищению. Сделать это нетрудно - ведь машина, на которой вывозили Чауса, была установлена почти сразу - похитители не потрудились ее заменить. В это трудно поверить, но как минимум один из троих украинцев въехал в Молдову по своим настоящим документам! Которые позволяют идентифицировать участника похищения как сотрудника ГУР МО.

Взяточник Чаус заслуживает самого сурового презрения. Однако поражает некомпетентность руководителей операции. Хорошо, что благодаря наличию особых отношений с Молдовой обошлось без задержания и разоблачения.

В НАБУ, где расследуется дело Чауса, сейчас недоумевают - зачем было спешить похищать Чауса, ведь в Молдове 22 апреля должен был заседать Верховный суд по предоставлению экс-судье политического убежища? Шансов выиграть процесс по экстрадиции у одиозного Чауса не было вообще никаких. В недалеком времени Чаус был бы передан в руки украинского правосудия, пусть не так быстро, но зато законно, деваться Чаусу некуда. Детективы опасаются, что ситуация с Чаусом поможет всем фигурантам дела отбить будущий приговор в Европейском суде по защите прав человека. Сразу после того, как Чауса предъявят, он расскажет, как сам решил сбежать в Украину и попросил друзей упаковать его в багажник для безопасности, его надо будет передать в НАБУ.

Оказывается, поспешность похищения Чауса имеет объяснение. К сожалению, мотив крайне примитивный. Целью операции является попытка каким-либо образом установить причастность к вывозу Чауса за границу экс-начальником ГУР МО Василием Бурбой. Именно сейчас, пока не вышел фильм о Вагнергейте, Офис Ермака ищет компромат на руководителей проваленной спецоперации по захвату террористов.

Однако привязка Бурбы к вывозу Чауса будет нелегким делом. Ведь Бурба на тот момент работал в ГУР МО, однако отнюдь не он был в то время руководителем.

ГУР МО возглавлял Валерий Кондратюк, действующий начальник Службы внешней разведки.

В общем, Чаус находится в Украине уже более четырех суток, но по-прежнему его не предъявляют общественности, а ведут переговоры. Видимо, идет согласование текста его показаний. Видимо, Чаус должен будет сказать, что его никто не похищал, а он сам совершил еще одно правонарушение и незаконно пересек границу Молдовы в обратном направлении. Если Чаус скажет на суде, что его похитили и доставили силой, он поставит власти в крайне неудобное положение, поэтому с ним ведут переговоры, что и о ком он должен сказать.

Ну и ждут, когда сойдут синяки и фингал под глазом. Предъявлять избитого свидетеля - это значит полностью обнулять в ЕСПЧ любые его показания. Тот сотрудник, кто выложил фотографии избитого Чауса после задержания, сработал явно не в интересах правосудия.

 

Но эта история должна стать уроком - недопустимо использовать для проведения тайных операций кадровых сотрудников без элементарного оперативного прикрытия. Недопустимо действовать под влиянием эмоций, и безответственно проводить несогласованные акции на территории наших союзников.

А насчет Вагнергейта - никто не сделал так много для раскрутки этого скандала и для демонстрации причастности Офиса президента к предательству этой спецоперации, как сам Офис президента.

Автор: Юрий Бутусов
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08
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