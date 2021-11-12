Пограничников, спасателей, Нацгвардию и полицию не будут отделять от МВД - Монастырский

Монастырский выступил за объединение усилий. Фото: МВД

В Министерстве внутренних дел сейчас не стоит вопрос об обособлении пограничной службы, ГСЧС, Нацполиции и Нацгвардии.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил об этом в эфире программы "Право на владу".

Он сказал, что ситуация на границе с ЕС продемонстрировала нецелесообразность разделения.

"Основная задача - консолидация всех усилий. Разделять пограничников, Национальную гвардию, Национальную полицию и Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям на сегодняшний день невозможно и нецелесообразно. Поэтому сейчас этот вопрос не на повестке дня", - подчеркнул он.

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Монастырский добавил, что сейчас важно объединение усилий общественности, как это было в 2014 году.

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Большинство людей в колонне - курды, недавно прибывшие в Беларусь из Ирака. Власти Польши привели в боевую готовность Силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками. Позже в МВД сообщили, что мигранты пытались прорвать границу с территории Белоруссии, но эту попытку отбили. 9 ноября мигранты прорвались через белорусско-польскую границу и попали на территорию Польши. Они снесли ограждения в окрестностях города Крынки и села Беловеж. В каждой из групп насчитывалось "несколько десятков иностранцев". Некоторых мигрантов удалось вернуть на линию границы, остальных разыскивают.