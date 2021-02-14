Пограничники утверждают, что Козак никуда не улетал

Тарас Козак не вылетал из Украины. Фото: vesti.ua

Нардеп из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак последнее время не выезжал из Украины.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" в воскресенье, 14 февраля, сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Перед тем журналисты заявили, что самолет, которым пользуется Козак, приземлился в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ).

Руководитель пограничного ведомства подтвердил, что Gulfstream G450 (бортовой номер Т7 BRG) пока действительно находится за пределами Украины.

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Нардеп в этом месяце еще не пересекал границу. Последний раз он выезжал из страны в конце января и вернулся через один из аэропортов Киева.

Дейнеко предположил, что самолетом Козака могут выполняться коммерческие рейсы. 12 февраля этот борт был арендован 2 гражданами Беларуси, которые прибыли в ОАЭ для организации двух музыкальных концертов, анонсированных на март этого года.

2 февраля народный депутат и его телеканалы попали под санкции СНБО.