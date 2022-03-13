Погибший в Ирпене американский журналист работал на Time - заявление издания

Брент Рено работал на Time. Фото: РБК

Издание Time подтвердило, что журналист Брент Рено, погибший сегодня в Ирпене, работал на них.

"В последние недели Брент был в регионе, работая над проектом TIME Studios, посвященным глобальному кризису беженцев", сообщили в редакции.

Будучи отмеченным наградами режиссером и журналистом, Брент снимал самые сложные истории по всему миру, часто вместе со своим братом Крейгом Рено. В редакции отметили, что крайне важно, чтобы журналисты могли безопасно освещать продолжающееся вторжение и гуманитарный кризис в Украине.

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"Мы опустошены потерей Брента Рено. Наши сердца со всеми близкими Брента", говорится в сообщении.

В Ирпене российские оккупанты расстреляли корреспондента Брента Рено. Другой журналист был ранен. В издании The New York Times подтвердили гибель журналиста Брента Рено, но у него не было аккредитации. Рено действительно раньше сотрудничал с NYT, а его удостоверение было выдано очень давно.