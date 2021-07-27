Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента

Президент Зеленский не доволен цифрами с фронта, сообщил его пресс-секретарь. Фото: president.gov.ua

На Донбассе за год уменьшилось количество погибших и раненых украинских воинов. Об этом на брифинге во вторник сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Сегодня годовщина введения режима прекращения огня на Востоке Украины. Это перемирие многие критикуют, называет его ненастоящим.

Но стоит взглянуть на цифры. За предыдущий период - за год до 27 июля 2020-го - более 4 тысячи обстрелов, 88 погибших и 500 раненых.

За последний год - с 27 июля 2020-го по настоящее время - 2 тысячи обстрелов, 45 погибших, 150 раненых. То есть вдвое меньше обстрелов, вдвое меньше погибших и более чем в три раза меньше раненых", - заявил спикер главы государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хомчак уходит с должности главнокомандующего ВСУ

Никифоров сказал, что президент не доволен этими цифрами.

"Президент будет доволен, когда в сводках будет ноль обстрелов, ноль погибших, ноль раненых. Президент со своей стороны делает для этого все возможное. Он неоднократно повторял, что готов встречаться и в "нормандской формате" и лицом к лицу с российским президентом, чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу", - заявил пресс-секретарь.

26 июля российский оккупант на Донбассе 15 раз нарушил режим прекращения огня. Пострадали семь украинских воинов. За время действия режима прекращения огня от обстрелов со стороны российских оккупационных войск погибли 45 украинских военных.