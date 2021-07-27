Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента

 
Ексклюзивы
1/5
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
Просмотров: 360
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
Просмотров: 1044
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 297
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 387
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 990
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2898
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 369
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 567
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
42 Просмотров: 1260
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1620
Фото
Все фото
14
6
6
23
3
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
Железнодорожники воровали горючее: объем впечатляет
Железнодорожники воровали горючее: объем впечатляет
Путешествие в Грузию с &quot;двойником Шмигаля&quot; и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Карикатуру на Зеленского убрали с выставки
Карикатуру на Зеленского убрали с выставки
Видео
Все видео
"Слуге"-преемнику Монастырского вручили временное удостоверение нардепа
"Слуге"-преемнику Монастырского вручили временное удостоверение нардепа
Мэр города подрался с активистом через неудобные вопросы: видео инцидента
Мэр города подрался с активистом через неудобные вопросы: видео инцидента
Мендель назвала Пескова "коллегой" и выслала ему книжку
Мендель назвала Пескова "коллегой" и выслала ему книжку
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Подарите нам гордость" - Зеленский обратился к украинским олимпийцам
"Подарите нам гордость" - Зеленский обратился к украинским олимпийцам
Интервью
1/5
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
Просмотров: 360
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 855
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 378
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1332
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
26 июля 2021
4 Просмотров: 936
Погано тебе розумію
– Твоя страна – Украина. Но родной язык – русский. Никогда не бойся про это говорить, – каже чоловік 6-річному сину на ...
вторник, 27 июля 2021 18:39

Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента

  Комментировать
Погибших и раненых меньше, чем до &quot;перемирия&quot; - Офис президента
Президент Зеленский не доволен цифрами с фронта, сообщил его пресс-секретарь. Фото: president.gov.ua

На Донбассе за год уменьшилось количество погибших и раненых украинских воинов. Об этом на брифинге во вторник сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Сегодня годовщина введения режима прекращения огня на Востоке Украины. Это перемирие многие критикуют, называет его ненастоящим.

Но стоит взглянуть на цифры. За предыдущий период - за год до 27 июля 2020-го - более 4 тысячи обстрелов, 88 погибших и 500 раненых.

За последний год - с 27 июля 2020-го по настоящее время - 2 тысячи обстрелов, 45 погибших, 150 раненых. То есть вдвое меньше обстрелов, вдвое меньше погибших и более чем в три раза меньше раненых", - заявил спикер главы государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хомчак уходит с должности главнокомандующего ВСУ

Никифоров сказал, что президент не доволен этими цифрами.

"Президент будет доволен, когда в сводках будет ноль обстрелов, ноль погибших, ноль раненых. Президент со своей стороны делает для этого все возможное. Он неоднократно повторял, что готов встречаться и в "нормандской формате" и лицом к лицу с российским президентом, чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу", - заявил пресс-секретарь.

26 июля российский оккупант на Донбассе 15 раз нарушил режим прекращения огня. Пострадали семь украинских воинов.

За время действия режима прекращения огня от обстрелов со стороны российских оккупационных войск погибли 45 украинских военных.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля

Украинские военные освободили два неселенных пункта

Скниловская трагедия: самолет упал на людей

На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака

Город освободили от врага

Самое читаемое
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
 Просмотров: 7344
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
3
 Просмотров: 5850
Гороскоп на 26 июля: в чью жизнь придут деньги и слава
Гороскоп на 26 июля: в чью жизнь придут деньги и слава
 Просмотров: 4959
Как жить с низким потолком: фото-примеры квартир после ремонта
Как жить с низким потолком: фото-примеры квартир после ремонта
4
 Просмотров: 3942
Исчез диспетчер, который посадил самолет с Протасевичем
Исчез диспетчер, который посадил самолет с Протасевичем Просмотров: 3015
Политика
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
 Просмотров: 360
Хомчак уходит с должности главнокомандующего ВСУ
Хомчак уходит с должности главнокомандующего ВСУ Просмотров: 297
"Слуге"-преемнику Монастырского вручили временное удостоверение нардепа
"Слуге"-преемнику Монастырского вручили временное удостоверение нардепа
 Просмотров: 81
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
14
 Просмотров: 540
Мэр города подрался с активистом через неудобные вопросы: видео инцидента
Мэр города подрался с активистом через неудобные вопросы: видео инцидента
 Просмотров: 495
Больше всего комментируют
4
Погано тебе розумію
4
Институт языкознания заговорил о переводе украинского на латиницу
2
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
1
Переход был в 100 м: попытка мужчины перебежать дорогу стала роковой
1
В Канаде начнут собирать украинские самолеты
Голосов: 7843
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть