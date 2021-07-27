Боевики разбили украинский штаб. Что известно о состоянии семерых раненых

26 июля российские наемники 15 раз обстреляли ВСУ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

26 июля российские наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Пострадали семь украинских воинов.

Боевики стреляли из минометов 120-го и 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, ручных, станковых, автоматических станковых противотанковых гранатометов и артиллерии калибра 122-мм, отчитываются в ООС.

Под прицел попали позиции ВСУ влизи населенных пунктов Донецкой области, в частности Водяного, Опытного, Каменки Ясиноватского района, Авдеевки Покровского района, Галициновка Марьинского района, Строгнативкы, Широкиного Волновахского района, Южного Бахмутского района, Водяного Мариупольского района, а также близ села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области.

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"В результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы. Раненые сейчас в больнице. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, одного - средней тяжести, пять - удовлетворительное", - сообщили в ООС.

Сегодня утром оккупанты обстреляли Золотое-4 Северодонецкого района Луганской области и Водяное Ясиноватского района Донецкой области. Использовали минометы 120-го калибра.

Сегодня на Донбассе вражеская ствольная артиллерия крупных калибров обстреляла позиции одной из бригад, держащих оборону на линии соприкосновения. Враги уничтожили штаб одного из батальонов бригады, в результате чего осколочные ранения получили четверо украинских военных. Еще у троих - боевые травмы. Среди семерых пострадавших - пять женщин. После оказания первой медпомощи раненых госпитализировали.