Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский 30 июля уехал в Авдеевку, что в Донецкой области. Последний раз глава государства посещал украинских военных в Донбассе 9 апреля этого года. Первая леди Елена Зеленская показала отчет исследования об инклюзивности городских пространств.

Чем еще запомнилась президентская семья – в материале Gazeta.ua.

На этой неделе президент посетил полигон учебно-тренировочного центра Сил специальных операций ВСУ на Житомирщине. Приехал поздравить бойцов с Днем ССО. Вручил награды. Подписал законы "Об основах национального сопротивления" и об изменениях в Закон "О численности Вооруженных Сил Украины".

Зеленский осмотрел тактический операционный центр, современную технику и вооружение. В частности, смог посмотреть на дроны.



В пятницу президент прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область. В Авдеевку приехал по случаю Дня освобождения города от российско-оккупационных войск. Делегация вспомнила военных, погибших в боях за Авдеевку. Цветы к монументу положил сам Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, представители Офиса президента, глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Глава государства представил нового командующего Объединенных сил Александра Павлюка. Встретился с военнослужащими ООС. В Донецкой области состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны.



Елена Зеленская поделилась новостью, что минрегион представляет "Исследование доступности городских пространств". "Этот отчет – первый этап работы в рамках создания Альбома безбарьерных решений", написала Зеленская. Сфотографировалась с документом в белом костюме.



За основу исследования взяли сценарий передвижения по городу, в котором человек последовательно пользуется четырьмя зонами: подъезды в домах, улицы, общественные пространства и общественные здания.

Президент Зеленский 30 июля наградил военных за личное мужество, проявленное во время боевых действий, образцовое выполнение воинского долга и по случаю Дня Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.