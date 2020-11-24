Подсчитали сколько депутатов болеют Covid-19

Исполняющая обязанности спикера парламента, заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк заявляет, что 27 депутатов Рады болеют коронавирусом.
"По состоянию на 23 ноября Covid-19 болеют 27 народных депутатов и 34 работника аппарата Верховной Рады", - она написала на своей странице в Facebookю
Кондратюк пожелала коллегам скорейшего выздоровления.
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Напомним, коронавирусом заболел также глава Меджлису Рефат Чубаров.
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