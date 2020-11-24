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вторник, 24 ноября 2020 01:33

Подсчитали сколько депутатов болеют Covid-19

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Подсчитали сколько депутатов болеют Covid-19
Сколько "ковидных" в Раде? Фото: Укринформ

Исполняющая обязанности спикера парламента, заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк заявляет, что 27 депутатов Рады болеют коронавирусом.

"По состоянию на 23 ноября Covid-19 болеют 27 народных депутатов и 34 работника аппарата Верховной Рады", - она написала на своей странице в Facebookю

Кондратюк пожелала коллегам скорейшего выздоровления.

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Напомним, коронавирусом заболел также глава Меджлису Рефат Чубаров.

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