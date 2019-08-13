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вторник, 13 августа 2019 18:16

Подписали петицию об отмене финансирования партий

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Подписали петицию об отмене финансирования партий
Петиция о прекращении финансирования партий набрала более 25 тыс. голосов. Фото: http://shostka.info

Петиция об отмене финансирования партий, набравших более 2% голосов набрала 25 тыс. подписей.

Ее автор, бывший депутат Николай Томенко утверждает, что партии должны научиться самостоятельно зарабатывать деньги, пишет 24tv.ua.

Закон о финансировании, подписан в 2016 году, был создан, чтобы уменьшить олигархическое влияние на избранников.

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Однако это привело к усилению коррупционных механизмов. Партии часто подают пустые отчеты, трудно отследить, куда идут средства.

"Эти средства следует направить на решение крайне важных проблем, связанных с безопасностью и оборонной мощью государства и качеством жизни людей. В частности - на финансирование армии, образования, культуры, медицины, здорового образа жизни", - говорится в тексте петиции.

По закону, президент должен рассмотреть петицию, но решение за ним.

Ряде мажоритарщиков от партии "Слуга народа" адвокаты, родственники, коллеги и подчиненные перечисляли по 149 тыс. грн в избирательные фонды.

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