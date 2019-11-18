Подозреваемому в госизмене чиновнику уменьшили залог

Вместо 3,4 млн грн бывший чиновник сможет выйти из СИЗО за 570 тыс.

Киевский апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемого в государственной измене бывшего заместителя министра экономики Юрия Бровченко. Но в шесть раз уменьшил сумму залога.

Вместо 3, 4 млн грн бывший чиновник сможет выйти из СИЗО под залог в 570 тыс. По словам защитника Бровченко, деньги за него уже внесли, сообщают "Українські Новини"

Пока подозреваемый остается в СИЗО - из-за ошибки залог за него внесли на неправильный счет. Когда эту проблему решат, Бровченко выйдет из-под стражи.

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В министерстве Юрий Бровченко работал с июля 2016-го. Мужчину задержали 22 октября в Международном аэропорту "Борисполь". По версии следствия, чиновник Министерства экономического развития и торговли, чиновники ГП "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании. Заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более $16,5 млн. В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более $8,2 млн перевели на счета фиктивных оффшорных предприятий, а затем присвоили участники схемы. Заказанное оборудование иностранная компания в Украину не поставляла.