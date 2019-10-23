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среда, 23 октября 2019 14:20

Суд арестовал подозреваемого в госизмене экс-замминистра Бровченко

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Суд арестовал подозреваемого в госизмене экс-замминистра Бровченко
Суд арестовал чиновника, которого подозревают в госизмене. Фото: УНІАН

Шевченковский районный суд города Киева арестовал подозреваемого в госизмене экс-сзаступника министра экономики Юрия Бровченко.

Об этом сообщил его адвокат Сергей Стретович.

Также суд назначил экс-чиновнику залог в 3,4 млн грн. Его адвокаты будут просить суд отпустить задержанного под круглосуточный домашний арест.

Контрразведка СБУ задержала Бровченко за нанесение масштабного ущерба обороноспособности Украины.

В министерстве Бровченко работал с июля 2016-го. Мужчину задержали 22 октября в Международном аэропорту "Борисполь".

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По версии следствия, чиновник Министерства экономического развития и торговли, чиновники ГП "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.

Заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более $16,5 млн.

В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более $8,2 млн перевели на счета фиктивных оффшорных предприятий, а затем присвоили участники схемы.

Заказанное оборудование иностранная компания в Украину не поставляла.

Мужчине объявили о подозрении - государственная измена.

Ранее председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский заявлял, что СБУ расследует возможную работу Бровченко на спецслужбы РФ для срыва производства 152 мм снарядов для артиллерийской системы "Гиацинт", сообщила "Українська правда"

17 октября из аэропорта "Борисполь" не выпустили Олега Гладковского, заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны времен пятого президента Петра Порошенко. Вскоре его задержали детективы Национального антикоррупционного бюро в ресторане.

По версии следствия, Гладковский способствовал включению грузовиков "МАЗ 3617", сделанных дочерним предприятием его автокомпании "Богдан Моторс" в государственный заказ. Их купили по завышенным ценам. Государство потеряло более 10, 6 млн грн. Также в декларациях за 2016-2018 годы экс-служащий не указал доходы жены от сдачи в аренду недвижимости в центре Киева. Совокупно - $164,5 тыс.

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23
октября

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