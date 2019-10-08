Подозреваемого в присвоении 82 млн грн экс-нардепа Мыкытася отпустили за 5,5 млн

На Мыкытася одели электронный браслет.

Бывший народный депутат Максим Мыкытась, которого подозревают в присвоении 82 млн грн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии, внес залог 5,5 млн грн, на него надели электронный браслет контроля.

Об этом сообщил пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, передает "РБК-Украина".

"Да, внесен залог", - подтвердила пресс-секретарь САП.

Также экс-нардеп сдал загранпаспорт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Микитасю объявили подозрение в завладении имуществом Нацгвардии

Ранее Государственное бюро расследований сообщило депутату Верховной Рады 8-го созыва от группы "Воля народа" Максиму Мыкытасю о подозрении в хулиганстве. В июле он ворвался на заседание поселкового совета в Черниговской области и напал на его главу.