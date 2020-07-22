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среда, 22 июля 2020 13:16

Подозреваемого в госизмене экс-регионала выпустили из СИЗО

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Подозреваемого в госизмене экс-регионала выпустили из СИЗО
Экс-регионала Ефремова выпустили из СИЗО. Фото: pravda.com.ua

22 июля 2019 года из СИЗО под домашний арест выпустили экс-регионала Александра Ефремова.

"Для меня главная задача - доказать, что я как член Партии регионов совсем невиновен, и что более миллиона людей, которые были в "Партии регионов", - это добрые, порядочные люди, которые живут в Украине и считают себя украинцами", - заявил Ефремов.

Политика взяли под стражу 1 августа 2016-го. Подозревали в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, прямой поддержке преступной организации ЛНР, а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь". Задержать успели накануне, 30 июля, в аэропорту "Борисполь" с билетом на Вену. Собирался поехать к сыну.

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16 декабря 2019 года уголовное дело против Ефремова вообще закрыли. Судья Печерского суда Вита Бортницкая объяснила такое решение статьей Уголовного кодекса, которая позволяет закрывать производства после вступления в силу закона о декриминализации преступления.

Следствие квалифицировало действия Ефремова, как причинившие тяжкие последствия неимущественного характера. Принятый в мае 2014-го закон в связи с подготовкой к безвизовому режиму с ЕС частично декриминализировал эти преступления, поскольку предусматривал исключительно материальный ущерб.

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Ранее адвокаты уже ссылались на этот закон, прося закрыть дело, однако их ходатайства не удовлетворяли.

Впоследствии Ефремов пытался вернуться в политику. На внеочередных парламентских выборах в 2019 году "Оппозиционный блок" пытался включить его в первую десятку своего избирательного списка. ЦИК отказалась зарегистрировать его кандидатом из-за нарушения закона.

Александр Ефремов возглавил фракцию Партии регионов после избрания Виктора Януковича президентом. В 2013 году его состояние оценивалось в $229 млн. Первый главарь боевиков ЛНР Валерий Болотов работал у него водителем.

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Дата
22
июля

Подозреваемого в госизмене экс-регионала выпустили из СИЗО

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