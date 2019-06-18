Подготовка встречи лидеров "нормандской четверки" начнется в июле - Зеленский

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 3276
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1206
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 252
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 288
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7236
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 342
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 486
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1854
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3591
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3411
Фото
Все фото
4
4
6
3
5
Зеленский прилетел в Париж
Зеленский прилетел в Париж
Петр Порошенко пересел в эконом-класс
Петр Порошенко пересел в эконом-класс
В кругу военных и семей: Зеленский почтил погибших из-за российской агрессии
В кругу военных и семей: Зеленский почтил погибших из-за российской агрессии
Готов защищать Украину с автоматом: Саакашвили стал на учет в военкомате
Готов защищать Украину с автоматом: Саакашвили стал на учет в военкомате
На Банковую пришли ветераны
На Банковую пришли ветераны
Видео
Все видео
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
В Раду идет гражданин РФ - активист
В Раду идет гражданин РФ - активист
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1908
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3105
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5409
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
16 июня 2019
Просмотров: 1125
Ідеальний Мушкетик
Двічі він пригощав домашнім вином. Із ічнянських вишень, яке поставляв йому друг щороку. – Ви такого не спробуєте і в Парижі, – ...
вторник, 18 июня 2019 16:17

Подготовка встречи лидеров "нормандской четверки" начнется в июле - Зеленский

  Комментировать
Подготовка встречи лидеров &quot;нормандской четверки&quot; начнется в июле - Зеленский
Зеленский рассказал когда начнется подготовка к встречам "нормандской четверки". Фото с открытых источников.

Подготовка к встрече лидеров стран "нормандской четверки" - Германии, Франции, Украины и России - начнется в июле.

"Для меня главный вопрос - прекращение войны. Обсуждались даты после парламентских выборов в Украине. Но я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому первая рабочая встреча состоится в июле", - сказал Зеленский в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелы Меркель.

Меркель, в свою очередь, отметила, что готова поддержать все усилия для урегулирования ситуации на Донбассе в рамках "нормандского формата", передает Украинская правда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Встречу Зеленского и Путина прокомментировал Песков

Она добавила, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" состоится 12 июля.

"Мы готовы, я, как и президент Макрон ищем возможность встретиться", - сказала канцлер.

Переговоров лидеров Украины, России, Германии и Франции в "нормандском формате" с нуля не будет. Для их восстановления нужно оформить предварительные договоренности документально. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Подготовка встречи лидеров "нормандской четверки" начнется в июле - Зеленский». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июня

Сборная СНГ проиграла последнюю игру пьяным шотландцам

Запретили русскоязычные песни

В заповеднике устроили казарму для солдат

Монумент разобрали на 350 частей

Пол Маккартни: "Уйти на пенсию? Нет, спасибо"

Самое читаемое
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 52115
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп Просмотров: 43870
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: полиция выяснила новые детали
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: полиция выяснила новые детали Просмотров: 42661
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 33378
&quot;Видишь егеря? А он есть&quot; - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
"Видишь егеря? А он есть" - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
7
 Просмотров: 23788
Политика
Представитель Зеленского Стефанчук выступил за американскую модель Верховного суда
Представитель Зеленского Стефанчук выступил за американскую модель Верховного суда Просмотров: 198
Ветераны АТО и волонтеры Черниговщины определились со своим кандидатом в Раду
Ветераны АТО и волонтеры Черниговщины определились со своим кандидатом в Раду Просмотров: 225
Черниговец в списке "Слуги народа" оказался участником антимайдана – СМИ
Черниговец в списке "Слуги народа" оказался участником антимайдана – СМИ 1 Просмотров: 936
Говорили о пленных, Антикоррупционном суде и неприкосновенности: Зеленский встретился с президентом Бундестага
Говорили о пленных, Антикоррупционном суде и неприкосновенности: Зеленский встретился с президентом Бундестага Просмотров: 126
Почти 10 тыс. украинцев изменили место голосования
Почти 10 тыс. украинцев изменили место голосования Просмотров: 234
Больше всего комментируют
19
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
14
У каких партий больше шансов попасть в Раду
11
Глава АП подтвердил, что Зеленский переедет с Банковой
10
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
6
Олигархи формируют правила, по которым будет жить страна - Кухта
Голосов: 3698
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua