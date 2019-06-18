Подготовка встречи лидеров "нормандской четверки" начнется в июле - Зеленский

Зеленский рассказал когда начнется подготовка к встречам "нормандской четверки". Фото с открытых источников.

Подготовка к встрече лидеров стран "нормандской четверки" - Германии, Франции, Украины и России - начнется в июле.

"Для меня главный вопрос - прекращение войны. Обсуждались даты после парламентских выборов в Украине. Но я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому первая рабочая встреча состоится в июле", - сказал Зеленский в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелы Меркель.

Меркель, в свою очередь, отметила, что готова поддержать все усилия для урегулирования ситуации на Донбассе в рамках "нормандского формата", передает Украинская правда.

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Она добавила, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" состоится 12 июля.

"Мы готовы, я, как и президент Макрон ищем возможность встретиться", - сказала канцлер.

Переговоров лидеров Украины, России, Германии и Франции в "нормандском формате" с нуля не будет. Для их восстановления нужно оформить предварительные договоренности документально. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.