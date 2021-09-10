Поддержка США увеличивается благодаря украинцам - Зеленский

На Марше защитников Украины, 24 августа. Фото: "Укрінформ"

Отношения Украины и США лучше, чем были раньше. Благодаря украинскому народу. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на форуме Ялтинская европейская стратегия (YES) в пятницу.

На вопрос британского журналиста Стивена Сакура "Можете ли вы полагаться на США?" Зеленский ответил:

"Можем. Сегодня отношения у нас на другом уровне. Да, мы не получили прямой позиции по вступлению Украины в НАТО. Я не обещаю, понимаю, что происходит. Я не из тех президентов Украины, которые ежегодно предлагают Украине куда-то вступить, зная, что кто-то не готов нас брать. Украина давно готова.

Я видел очень уважаемую нацгвардию Соединенных Штатов, много представители европейских армий. Наша армия - одна из самых мощных армий сегодня в мире. Поэтому, когда нам говорят о реформах в оборонном секторе или о реформах в армии и что поэтому Украина не вступила в НАТО, мне кажется, что это не до конца откровенное мнение".

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Зеленский назвал встречу в США "важной".

"Развешивать бигборды по всей стране "Мы - стратегические партнеры с Соединенными Штатами" я не буду. Соединенные Штаты с Украиной имеют долгие годы существования этих отношений. Они сейчас лучше, чем были. И это даже не только из-за моей политики, это политика народа Украины. Соединенные Штаты, двухпалатная, двухпартийная поддержка - не из-за ни одного президента Украины происходит. А просто происходит из-за народа Украины. Они (США. - Gazeta.ua) поддерживают народ Украины", - сказал глава государства.

В начале сентября Зеленский встретился с американским коллегой Джозефом Байденом. Страны подписали ряд документов.