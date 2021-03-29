Под участком люди становились в очередь, брали по 500 грн

Люди становились в очередь у белого авто. Фото: @chesno.movement

На довыборах в Верховную Раду по округу № 87 в день голосования избирателей подкупали за 500 грн. Об этом сообщило движение "Чесно".

В селе Черный Потик в Ивано-Франковской области наблюдатели сняли видео, на котором люди выходят из участка и направляются к запаркованному белому Volkswagen. Из него избирателям, которые только что проголосовали, раздают по 500 грн. Выстроилась очередь.

"Похоже, люди голосовали за определенного кандидата, и теперь им платят.

За что и кто платил, полиция легко может выяснить по номерам авто. Также на автомобиле видно наклейки с надписью "Bukovel", - сообщили в "Чесно".

Соучредителем курорта "Буковель" является бывший народный депутат Александр Шевченко. Он кандидат от партии "За будущее", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Шевченко заявил о победе на выборах. Также о победе заявил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

По сообщению Шевченко в Facebook, он победил Вирастюка с разницей 192 голоса.

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По данным экзит-пола социологической группы "Рейтинг", у Александра Шевченко 32,4% голосов, у Руслана Кошулинского от ВО "Свобода" - 31,6%. На 3-м месте Василий Вирастюк - 29,4%. Довыборы в Верховную Раду проходили 28 марта.