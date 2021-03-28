Кто лидирует на довыборах в Раду: данные экзит-полов

28 марта в двух округах в Донецкой и Ивано-Франковской областях состоялись довыборы в Верховную Раду. Фото из открытых источников

Кандидаты Александр Шевченко ( "За будущее") и Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") лидируют на довыборах в Верховную Раду в округе №87 (Ивано-Франковская область). Шевченко опережает соперника менее чем на один процент.

У Александра Шевченко, по данным опроса до 18:00, 32,4% голосов, в Кошулинский - 31,6%. На третьем месте кандидат от "Слуги народа" Василий Верастюк - у него 29,4%. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола группы "Рейтинг".



На выборах в Верховную Раду в округе №50 в Донецкой области лидирует мэр города Доброполье Андрей Аксенов, который баллотировался от партии "Порядок". Он побеждает с большим преимуществом. Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на экзит-пол, объявленный на местном телеканале "Орбита".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Довыборы в Раду: в ЦИК назвали явку

По данным экзит-пола, в Аксенова 65,5% голосов избирателей, пришедших на участки 28 марта. Ближайшим его преследователем является адвокат Валентин Рыбин, который баллотировался от "Партии Шария ". У него 14,8% голосов. Кандидат от "Евросолидарности" Юлия Кузьменко набрала 6,8% голосов.

28 марта во 2 округах в Донецкой и Ивано-Франковской областях состоялись довыборы в Верховную Раду. Результаты выборов объявят не позднее 12 апреля.