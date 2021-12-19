Под Радой зажгли елку

В воскресенье, 19 декабря, под Верховной Радой зажгли новогоднюю елку.
На открытии были спикер Руслан Стефанчук и первый заместитель Александр Корниенко, сообщает Gazeta.ua
"Верховная Рада ничего не тратила (деньги)", – сказал Корниенко.
Елка – искусственная и экологичная, высотой 18 метров.
"Не думаю, что здесь будет какой-то аналог новогоднего городка. Рядом Мариинский парк со своими достопримечательностями. Но это будет еще одно интересное место для киевлян", - рассказал первый вице-спикер.
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18 декабря в Киеве зажгли главную елку Украины. Традиционно ее установили в центре города на Софийской площади.
17 декабря народные депутаты провели последнее по графику очередное заседание Верховной Рады в этом году. Также собирался на внеочередное.
Следующее заседание парламента запланировано на 25 января.
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