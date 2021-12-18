"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны

В Киеве зажгли главную елку страны. Традиционно ее установили в центре города на Софийской площади. В этом году открытие локации было перенесено на 18 декабря. Ранее действо проводили в День святого Николая, 19 числа.

Новогодняя елка в длину 31 метр. Ее украсили разноцветными гирляндами и более 20 тыс. игрушек. Главным украшением стал самый большой в Европе вертеп, который разместили под деревом. Он состоит из фигур Святого семейства, пастушков, царей, ангелов и колядников.

Представители КГГА говорят, что попытались создать "магнит для иностранцев и гостей из разных областей Украины".

Корреспондентка Gazeta.ua побывала на открытии елки и пообщалась с пришедшими на праздник людьми.

Автор: Сергей Старостенко Для детей продают шарики, леденцы и сладости. Взрослые пьют глинтвейн, кофе и едят хот-доги и блины с начинками.

По дороге к главной елке страны издалека слышно новогоднюю музыку, шум людей и детские крики. Дерево традиционно установили на площади напротив Софийского храма. Уже в 16:30 сквозь толпу тяжело пробраться. Посмотреть на засвечивание праздничного дерева пришли киевляне и гости столицы из разных регионов страны. На площади чувствуется запах глинтвейна с пряностями. Это сейчас самый популярный напиток.

- Абалдеть, как красиво. Становись здесь, фотографируй снизу, - говорит парню девушка в белом пуховике до пола. Стоит у елки.

Она искусственная, усыпана золотистыми и красными игрушками. Украшена несколькими слоями гирлянд оранжевого, белого, желтого, красного и холодного оттенка. На верхушку дерева установили золотую сияющую звезду, от которой спускаются кружевные шары разного диаметра. Под ними шатром светятся желтые новогодние огни. В основе композиции – самый большой в Европе вертеп посвященный рождению Иисуса в Вифлееме. Библейские фигуры поставили у подножия дерева. Вокруг елки установили праздничные декорации из хвойных деревьев и гирлянд.

Возле деревянных палаток становятся в очередь за горячими напитками. Кофе и какао здесь стоит около 50 грн. Поесть можно хот-доги или французские блины за 100 грн. Для детей продают нагетсы и картофель фри. Самый популярный здесь глинтвейн. Малиновый, гранатовый или безалкогольный стоит от 90 грн.

Автор: Сергей Старостенко Выступил на празднике мэр Киева Виталий Кличко. Он нажал кнопку для торжественного воспламенения огней и поздравил всех с грядущими праздниками

- В прошлом году мы вместе со святым Николаем зажгли елку, но сегодня его не будет, - на сцене в микрофон обращается к зрителям городской голова столицы Виталий Кличко. На засвечивание елки пришел в джинсах, белом свитере и синей куртке. - Он будет завтра - и вы можете приходить загадывать свои желания. Мы все сегодня ждем чуда и надеемся, что следующий год будет лучше, чем предыдущий. Стоит вспомнить тех, кто не может присутствовать на празднике, а защищает нашу страну на востоке и делает все, чтобы над нами было мирное небо. Пожелаем им силы и духа. Мы можем сказать России, что мы не хотим быть в Российской империи, мы видим наше будущее в большой европейской семье. Зажжем нашу елку и надеемся, что она станет одной из лучших в мире.

Мы видим наше будущее в большой европейской семье

- Десять, девять, восемь, - начинает обратный отсчет ведущий праздника и через несколько секунд на площади засвечиваются огни и праздничные декорации. Однако елку пока не подсвечивают.

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Прерывают церемонию для выступления фигуристки на катке, которую установили вокруг памятника Богдану Хмельницкому. Увидеть зрелище могут только телезрители и люди, стоящие ближе к инсталляции.

- Пять, четыре, - продолжает после выступления Кличко. - Три, два, один - нажимает на красную кнопку и вдруг нарядное дерево загорается тысячами огоньков.

Возгласы людей и громкие аплодисменты раздаются отовсюду.

Автор: Сергей Старостенко На площади были установлены праздничные декорации и фотозоны с гирляндами, елками. Для детей работает карусель и каток

- Это лучшая елка за все годы, - говорит мужчина рядом в толпе своей семьи.

- Мне нравится звезда, - говорит девочка лет пяти и спешит за мамой поближе к дереву.

Люди рассеиваются по площади. Согреваться становятся под специальные навесы с обогревателями, места хватает не для всех.

- Провожаем 2021 год здесь, - рассказывает 45-летняя Елена со стаканом глинтвейна в руках. Наблюдают за действом от палатки с напитками. На открытие приехали из села под Киевом. - Хорошо, что он закончился.

Учителя не будут судиться, потому что у них нет денег

Женщина работает учителем. Трудно пережили карантинные ограничения, признается.

- К дистанционному обучению уже адаптировались, но принудительная вакцинация далась сложно. Не хотела вакцинироваться, поэтому должна была месяц посидеть дома без работы. Никого не увольняли, но выхода не было. Говорил один адвокат: "Учителя не будут судиться, потому что у них нет денег".

Автор: Сергей Старостенко Для детей продают шарики, леденцы и сладости. Взрослые пьют глинтвейн, кофе и едят хот-доги и блины с начинками.

Для посетителей установили известный из рекламы Coca-Cola грузовик. По QR-коду каждый может оставить пожелания в чате и получить от эльфа подарок - бутылку лимонада, мягкую игрушку или железную машинку.

Неподалеку за палатками стоит пара. Смотрят на новогоднюю сказку, шепотом что-то говорят и целуются.

За 30 лет все изменилось в худшую сторону.

- Классная елка, яркая, дарит новогоднее настроение, - говорит 30-летняя Марина Марченко в фиолетовой короткой куртке. - Пусть уходит этот год. Много перемен у меня, как в личной жизни, так и вообще. Нашла себя и поняла, что в 30 жизнь только начинается, как и у моей сверстницы – Украины. Я родилась в стране, которой не существовало. За 30 лет, я вам так скажу, все изменилось в худшую сторону. Хотя родители и возмущаются, но нам тоже тяжело добиваться своих целей и финансов. У страны, как всегда, нет денег. Люди виноваты, что мы идем за стадом. Зеленский кричал, что он сделает все лучше, но стал как все. Я за Януковича. Он пи*дил, как и все, но давал жить людям. Не скрывал того, какой он.

- Концерты на новый год были бесплатными, - приобщается к разговору Виктор, парень Марины. - Туалеты тоже, а сейчас по 10 гривен. За праздник все должны платить.

Фото: Сергей Старостенко

Под мелодию скрипки люди танцуют медленные танцы, на руках держат детей. Только пришли на праздничную локацию 53-летняя Ирина с мужем. Приехали отдохнуть после сложного года.

- У сына дистанционное обучение. Из-за коронавируса обстановка тяжелая. Мало детей могут вынудить себя учиться дома. Нет заинтересованности, а образование - это главное, - говорит женщина. - Но, несмотря на это, несмотря на войну, Украина развивается. Посмотрите, какие технологии у нас! А наша "Дія"? Сегодня ехала на троллейбусе с периферии, без мобильного приложения уже нельзя купить билет.

- Ага, а пенсионерам как ехать, бабушкам тем, старому мужчине. Разве у них есть эти телефоны?, - перебивает муж Ирины.

Автор: Сергей Старостенко Главная елка в этом году высотой 31 метр. Ее украсили более 20 тыс. игрушек и гирляндами разного цвета. Всего на декорации потратили 27 млн. грн.

Под клумбами люди достают из пакетов бутылки с алкоголем и еду, которую привезли с собой. Разливают в рюмки и говорят тосты.

Напротив елки установили детскую карусель с лошадками. На аттракционе можно прокатиться за 100 грн, для пенсионеров, многодетных семей и участников боевых действий скидка 50 грн.

60-летний Александр Беляков с дочерью 32-летней Марией переехали в столицу из Луганской области после начала войны в Донбассе. 2021 год считают лучшим, чем 2014-й.

- Если сравнивать с тем годом, то да - этот лучший, - говорит Александр и застегивает воротник на клетчатой ​​рубашке под курткой. - Тогда было настолько все плохо, а сейчас все хорошо. У нас есть работа и зарплата, хоть и не такая, как хотелось бы. Занимаюсь не тем, о чем мечтал.

У людей не на чем сидеть, а они строят эти дороги

По профессии он архитектор, объясняет дочь. Хотел проектировать дома.

- А я в Кировоградской области занимаюсь перепланировкой населенных пунктов. И то, что 30-40 лет назад сделали, ничего не меняли.

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Семья не знает, вернутся ли на родину. Однако переезжать из страны не хотят и с самого начала были против агрессии России.

- Чем запомнился 2021 год? - спрашиваю.

- Поразили наши политики и что они вытворяют, - отвечает мужчина. Как их на службу принимают - ни гражданства, ни языка. Они спутали, куда пришли на работу. Не умеют себя вести. У людей не на чем сидеть, а они строят эти дороги, эти мосты.

Автор: Сергей Старостенко Главным украшением стал самый большой в Европе вертеп. Он состоит из фигур Святого семейства, пастушков, царей, ангелов и колядников.

- Большой ошибкой еще было отдать деньги из ковидного фонда на строительство дорог. Это величайший провал, не стоило этого делать, - добавляет Мария. - Главное, что все начали вакцинироваться и стало спокойнее. Сначала тоже боялась делать прививку, но почитала, посмотрела информацию и успокоилась. Пап, нам надо уже идти поскорее, - отвлекается женщина и берет папу под руку.

Около 20:00 на Софийской площади собирается все больше людей. Мелкий снег падает на шапки людей и покрывает купол храма. От мороза немеют пальцы. Под железным забором с широко отрытыми глазами на каток смотрят дети.