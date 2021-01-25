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понедельник, 25 января 2021 13:46

Под Радой митингуют музыканты

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Под Радой митингуют музыканты
Валерий Харчишин и Андрей Яценко пришли к парламенту в понедельник.

Под Верховной Радой собрались украинские музыканты на акцию "За права авторов".

Музыканты поставили на площади перед парламентом сцену.

На акции были в частности Андрей Яценко из группы Green Grey, Тарас Тополя с "Антитіла", Валерий Харчишин с "Друга Ріка", Олег Михайлюта из ТНМК, Виталий Кириченко с "Нумер 482".

"Имущественные права в Украине к сожалению не защищены. Мы обращались к правительству, президенту. Сейчас апеллируем к Верховной Раде изменить архаичный закон "Об авторском праве и смежных правах", - сказал Харчишин. Он возглавляет общественную организацию Украинское агентство по авторским и смежным правам.

На сцене поставили звук, выступали группы.

Протест назвали бессрочным. "Много лет права авторов нарушались из-за незаконных действий чиновников и мошеннические организации, а роялти так и не доходили до своих авторов", - говорится в заявлении.

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Дата
25
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