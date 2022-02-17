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четверг, 17 февраля 2022 12:03

Под Радой ФЛП толкались с полицией

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Под Радой ФЛП толкались с полицией
Под парламент пришли около 500 человек.

Под Верховной Радой произошли столкновения между активистами SaveФОП и Национальной полицией.

Стычки начались из-за того, что протестующие перекрыли улицу, им не позволили провезти колонки.

Также митингующие забрасывали правоохранителей яйцами, пишет "Сегодня".

Есть первые задержания. Участников акции оттеснили оттеснили к отелю "Київ".

Полиция оттесняла людей из проезжей части на улице Грушевского.

"Участники акции перекрыли проезжую часть, полицейские призывают освободить дорогу для проезда авто", - подали комментарий полиции "Інтерфакс-Україна".

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На площадь под парламентом к митингующим вышла глава фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко.

В акции участвуют около 500 человек, сообщает "Суспільне".

Столкновения между полицией и SaveФОП происходили в конце января. Тогда митингующие пытались прорваться к центральному входу парламента.

Когда акция под ВР проходила в декабре прошлого года, народный депутат Андрей Николаенко толкался с охраной при входе в сессионный зал и пытался пронести кассовый аппарат.

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