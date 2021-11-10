Под посольство Беларуси принесли свиную голову

Фото: Сергей Старостенко

В среду, 10 ноября, несколько десятков человек устроили акцию протеста у посольства Беларуси в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua

Акцию устроили из-за того, что режим Лукашенко организовал миграционную атаку на Польшу. Под здание пришли с файерами. Принесли черную свиную голову.

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Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. 8 ноября толпа мигрантов в Беларуси собрались у польской границе. Послы ЕС утвердили критерии для одобрения пятого пакета санкций в отношении Белоруссии.