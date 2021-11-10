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Под посольство Беларуси принесли свиную голову
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среда, 10 ноября 2021 19:59

Под посольство Беларуси принесли свиную голову
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Акцию устроили из-за того, что режим Лукашенко организовал миграционную атаку на Польшу.
Фото: Сергей Старостенко
Люди принесли под белорусское посольство обжаренную свиную голову.
"Лукашенко – спонсор международного терроризма" – написано на плакатах.
Участники акции зажгли дымовые шашки.

В среду, 10 ноября, несколько десятков человек устроили акцию протеста у посольства Беларуси в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua

Акцию устроили из-за того, что режим Лукашенко организовал миграционную атаку на Польшу. Под здание пришли с файерами. Принесли черную свиную голову.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина усиливает границу с Беларусью

Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей.

8 ноября толпа мигрантов в Беларуси собрались у польской границе.

Послы ЕС утвердили критерии для одобрения пятого пакета санкций в отношении Белоруссии.

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Дата
10
ноября

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