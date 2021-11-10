Под посольство Беларуси принесли свиную голову

В среду, 10 ноября, несколько десятков человек устроили акцию протеста у посольства Беларуси в Киеве.
Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua
Акцию устроили из-за того, что режим Лукашенко организовал миграционную атаку на Польшу. Под здание пришли с файерами. Принесли черную свиную голову.
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Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей.
8 ноября толпа мигрантов в Беларуси собрались у польской границе.
Послы ЕС утвердили критерии для одобрения пятого пакета санкций в отношении Белоруссии.
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