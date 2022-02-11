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Под офисом генпрокурора проплаченные "титушки" митинговали "против Порошенко"

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  Под Офисом генпрокурора прошла акция "против Петра Порошенко". Фото: 5 канал
Под Офисом генпрокурора прошла акция "против Петра Порошенко". Фото: 5 канал

Возле офиса генерального прокурора группа проплаченных "титушек" устроила "митинг" против пятого президента Петра Порошенко.

Соответствующее видео на своем YouTube-канале обнародовал участник АТО, офицер морской пехоты Андрей Подлесный.

"Мероприятие, которое называлось "За справедливость", только за какую справедливость, никто так и не мог сказать", – говорит Подлесный.

На видео также видно, что участники акции не могут объяснить своей позиции и переадресовывают вопрос "к спикеру, он же он рассказывает".

Он пообщался с некоторыми "участниками акции" и на условиях анонимности выяснил, что набирают таких "митингующих" через Telegram–каналы. А сами "заробитчане" обычно не знают, за кого или против кого будут стоять.

"Мы раскрыли масштабную схему, как это вообще работает. На каких "титушек" делятся эти люди, сколько им платят. Эти люди – одни и те же – участвуют в различных мероприятиях", – говорит ветеран АТО.

Как сообщили Подлесному, за участие в акции "против Порошенко", на которую удалось собрать несколько десятков желающих, платили по 100 гривен.

  Под Офисом генпрокурора прошла акция "против Петра Порошенко". Фото: 5 канал
Под Офисом генпрокурора прошла акция "против Петра Порошенко". Фото: 5 канал
  Под Офисом генпрокурора прошла акция "против Петра Порошенко". Фото: 5 канал
Под Офисом генпрокурора прошла акция "против Петра Порошенко". Фото: 5 канал

"Есть несколько Telegram–каналов, где организаторы этих акций размещают рекламу того, что на следующий день будет акция или через день", – говорит анонимный "титушка".

"Эти люди абсолютно не имеют своих политических взглядов, и даже сегодняшняя акция, как признались сами участники, это не люди, которые пришли против Порошенко. Это люди, которые пришли за деньги. В данном случае – за 100 гривен", – говорит Подлесный.

Он также продемонстрировал объявление, которое накануне акции "против Порошенко" распространяли в Telegram–каналах.

"Всем доброго вечера. Завтра в четверг 10.02 мирная акция до 50 человек. Сбор в 10. Без опозданий. Работаем один час. Оплата 100 гривен, записываться в "личку", – говорится в объявлении.

Участник проплаченных акций рассказал, что обычно по прибытии по указанному адресу их регистрируют, вносят в список по номеру телефона. А по окончании отводят для расчета подальше от места прохождения акции – чтобы не "засветить" момент оплаты. Может быть и безналичный расчет, когда деньги приходят после акции на банковскую карту.

"То есть после окончания акции организатор говорит, что подойдите к какому-то месту подальше от самого места проведения акции и там уже непосредственно идет расчет наличными. Но бывают такие организаторы, которые рассчитываются через карточки", – говорит информатор.

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Подлесный также рассказал, что "титушки" делятся на категории. Боевиков, которых нанимают для провокаций: "Спортивного телосложения, хорошо подтянуты, и там ценник от 400-500 грн".

"Они стоят в желтых масках", – рассказывает "митингующий". "Они не идут вместе с нами в группу и не заходят в нашу группу, у них есть отдельные организаторы, которые их курируют". Эти люди занимаются провокациями, силовыми методами, сносом различных застроек. Поэтому им даже выдают строительные перчатки для удобства.

Обычная "массовка" оплачивается дешевле. Там есть и пенсионерки, которые таким образом подрабатывают себе на жизнь. "Это обычные граждане, которые ищут дешевую подработку, и там уже ценник 100-150 гривен", – говорит Подлесный.

Ветеран АТО призвал активистов разоблачать подобные схемы с "титушками" для проплаченных митингов. Он подчеркнул – ниточки тянутся на Банковую, именно поэтому власти невыгодно законодательно нормировать проведение мирных акций. А за участие в проплаченных митингах и акциях ответственности нет.

"Это выгодно действующей власти – оставлять вот такие дыры в законодательстве, для того чтобы давать кеш вот этим организаторам, которые потом набирают массовку людей", – говорит ветеран.

"Эти люди, которые сегодня пришли на акцию "против Порошенко", на самом деле не против Порошенко?", – спросил напоследок Подлесный у "митингующего". "Ну получается, что так", – ответил "Информатор".

Напомним, ранее экс-судья Николай Чаус рассказал, что его почти два месяца удерживали в неизвестном помещении с мешком на голове и связанными руками, требуя свидетельствовать против различных политиков и должностных лиц – в частности, пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего руководителя ГУР МОУ Василия Бурбы.

Позже адвокаты Порошенко сообщили, что показания против Порошенко требовали не только от Чауса, но и от фигурантов других уголовных дел.

5 Канал
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