Судья Чаус рассказал детали похищения и плена

 
Ексклюзивы
1/5
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой - что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой - что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Просмотров: 585
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 711
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 1998
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
Просмотров: 1026
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 486
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 3339
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 585
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 2187
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 675
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Просмотров: 531
Фото
Все фото
4
9
4
9
4
Вместо встречи с Зеленским глава МИД Германии поехала на Донбасс
Вместо встречи с Зеленским глава МИД Германии поехала на Донбасс
Зеленский встретился с Макроном
Зеленский встретился с Макроном
&quot;Мне говорили, что я сумасшедший&quot; - Зеленский появился на фоне больших букв собственного имени
"Мне говорили, что я сумасшедший" - Зеленский появился на фоне больших букв собственного имени
Маленький Путин за большим столом - сети смеются
Маленький Путин за большим столом - сети смеются
Отпуск за 580 тыс. и незадекларированные драгоценности: что засветили &quot;слуги&quot; в Instagram
Отпуск за 580 тыс. и незадекларированные драгоценности: что засветили "слуги" в Instagram
Видео
Все видео
Красавица, но не твоя: Зеленский ответил Путину на скандальное заявление
Красавица, но не твоя: Зеленский ответил Путину на скандальное заявление
Били, кололи и требовали дать показания против Порошенко - Чаус на камеру рассказал о похищении
Били, кололи и требовали дать показания против Порошенко - Чаус на камеру рассказал о похищении
Скандал с Трухиным: "слуг" заподозрили в "отмазывании" нардепа
Скандал с Трухиным: "слуг" заподозрили в "отмазывании" нардепа
СБУшник понакупал недвижимости в столице на $1,5 млн - Bihus.info
СБУшник понакупал недвижимости в столице на $1,5 млн - Bihus.info
ДБР оправдывает Трухина, такого в истории еще не было - Шабунин
ДБР оправдывает Трухина, такого в истории еще не было - Шабунин
Интервью
1/5
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 441
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 963
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1809
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1062
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 432
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
07 февраля 2022
Просмотров: 648
Тільки не про політику
– А на Путіна порчу можеш навести? – запитую напівжартома подругу дитинства Лесю. 17 років тому вона вийшла заміж за москвича. ...
вторник, 08 февраля 2022 15:58

Судья Чаус рассказал детали похищения и плена

  Комментировать
Судья Чаус рассказал детали похищения и плена
Экс-судья Николай Чаус заявил, что похитители держали его в плену и выбивали из него показания против пятого президента Петра Порошенко. Фото: Радио Свобода

Народный депутат Владимир Арьев обнародовал фрагмент эксклюзивного интервью с судьей Николаем Чаусом, похищенным 3 апреля 2021 года в Молдове.

Экс-судья, в частности, рассказал некоторые детали похищения - говорит, его избивали и кололи неизвестными препаратами. Чаус также заявил, что от него потребовали дать показания против Петра Порошенко.

"Там (в автомобиле) они положили меня на пол пассажирского сиденья и второй человек уселся мне на голову и держал. Когда я пытался вылезть из-под него, то он бил меня кулаками по спине, по почкам. Это продолжалось где-то минут 20, может 30. Когда я начинал двигаться – били по голове", – рассказал Чаус.

"Они дали мне укол, еще раз связали руки и ноги и потом мы уехали. Ехали мы где-то два часа, может полтора, не могу сказать. Потом по дороге я спросил куда мы едем, в Румынию или в Приднестровье, сказали, что в Румынию, я начал освобождаться, пытался убежать из этого. Они меня еще тогда, когда я начинал двигаться, били по голове, а когда я уже начал освобождать руки, то дали еще один укол в правую ногу", - рассказал Чаус.

Комментируя заявления судьи, Арьев отметил, что имеет все основания утверждать, что похищением судьи с территории Молдовы непосредственно занимались украинские спецслужбы, а именно Главное управление разведки Министерства обороны Украины, которое к тому времени уже возглавил друг семьи помощницы президента Владимира Зеленского Марии Левченко Кирилл Буданов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Кололи запрещены препараты, морили голодом" - Луценко раскрыл подробности задержания Чауса

Чаус также заявил, что от него в плену похитители требовали дать сфальсифицированные показания против ряда людей, в частности, против Порошенко.

"Они уже приносили специальные напечатанные на чистых листах бумаги, на обычных белых листах, и там было очень много вопросов, до ста вопросов. И там надо под каждым вопросом поставить подписи, так или не так. И напротив каждого вопроса стоял плюс или минус. И говорили, что как только ты не напишешь как написано, где плюс, где минус… Значит, один раз они это, потом второй раз немного поменяли вопросы, принесли, а в третий раз уже принесли уже без знаков и под видео говорят, сейчас ты помнишь, где там плюс, а где минус. Я говорю, там где вы ставили, там и был. Ну вот теперь без плюсов и минусов под видео зачитываешь вопросы и говоришь "да", и пишешь", - говорит Чаус.

"То есть фактически от вас выбивали показания?" - уточнил Арьев?

"Ну, я ведь вам уже говорил, что сказали, пока не напишешь, что ехал из Киева самолетом и что был в кабинете у Порошенко и получил лично от него указания засудить Корбана, живым из подвала не выйдешь", - подтвердил Чаус.

Как сообщали СМИ, в апреле 2021 года стало известно, что в столице Молдовы Кишинев украли украинского судью Чауса. Адвокат Чауса рассказал, что группа неизвестных вооруженных мужчин схватила экс-судью в центре города. Впоследствии в Министерстве внутренних дел Молдовы пришли к выводу, что Чауса украли иностранные граждане и вывезли его в Украину.

В СМИ Молдавии и Украины вышли расследования о том, что через границу Чауса перевезли на автомобиле с дипломатическими номерами.

По данным украинских и молдавских медиа, к похищению могут быть причастны украинские спецслужбы, в частности служба разведки.

В мае прошлого года Чаус опубликовал видео, в котором сообщил, что якобы находится в безопасности, но, где именно, не сказал. Не известно, записывал ли он это видео добровольно или под давлением. До момента, когда полураздетый экс-судья 30 июля появился в селе Мазуровка Винницкой области, официально и публично о его состоянии и месте нахождения данных не было.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Судья Чаус рассказал детали похищения и плена». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
февраля

Укреплять единство Руси: князь написал наставление детям

Самое читаемое
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о &quot;дедовщине&quot;
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о "дедовщине" Просмотров: 29514
СМИ узнали, кто был &quot;в красном&quot; за рулем авто Трухина
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
 Просмотров: 11502
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам 2 Просмотров: 9486
Зеленский подложил свинью Украине и главному стратегическому партнеру - СМИ
Зеленский подложил свинью Украине и главному стратегическому партнеру - СМИ 5 Просмотров: 8721
&quot;Сразу его выделил&quot;: раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком
"Сразу его выделил": раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком Просмотров: 8658
Политика
Зеленский ответил на угрозы Лукашенко отключить электроэнергию
Зеленский ответил на угрозы Лукашенко отключить электроэнергию Просмотров: 63
Красавица, но не твоя: Зеленский ответил Путину на скандальное заявление
Красавица, но не твоя: Зеленский ответил Путину на скандальное заявление
 Просмотров: 54
Путин оправдывался за эскалацию – Макрон
Путин оправдывался за эскалацию – Макрон Просмотров: 90
Макрон очертил самые трудные задачи для стабилизации ситуации в Украине
Макрон очертил самые трудные задачи для стабилизации ситуации в Украине Просмотров: 162
Вместо встречи с Зеленским глава МИД Германии поехала на Донбасс
Вместо встречи с Зеленским глава МИД Германии поехала на Донбасс
4
 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
7
"Нужно быть очень реалистичным": Макрон рассказал, чего ожидает от переговоров с Путиным
6
Путин иронически заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище в РФ
5
Зеленский подложил свинью Украине и главному стратегическому партнеру - СМИ
4
Макрон похвалил Зеленского за выполнение требования Кремля
3
"Кололи запрещены препараты, морили голодом" - Луценко раскрыл подробности задержания Чауса
Голосов: 1296
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть