Судья Чаус рассказал детали похищения и плена

Экс-судья Николай Чаус заявил, что похитители держали его в плену и выбивали из него показания против пятого президента Петра Порошенко. Фото: Радио Свобода

Народный депутат Владимир Арьев обнародовал фрагмент эксклюзивного интервью с судьей Николаем Чаусом, похищенным 3 апреля 2021 года в Молдове.

Экс-судья, в частности, рассказал некоторые детали похищения - говорит, его избивали и кололи неизвестными препаратами. Чаус также заявил, что от него потребовали дать показания против Петра Порошенко.

"Там (в автомобиле) они положили меня на пол пассажирского сиденья и второй человек уселся мне на голову и держал. Когда я пытался вылезть из-под него, то он бил меня кулаками по спине, по почкам. Это продолжалось где-то минут 20, может 30. Когда я начинал двигаться – били по голове", – рассказал Чаус.

"Они дали мне укол, еще раз связали руки и ноги и потом мы уехали. Ехали мы где-то два часа, может полтора, не могу сказать. Потом по дороге я спросил куда мы едем, в Румынию или в Приднестровье, сказали, что в Румынию, я начал освобождаться, пытался убежать из этого. Они меня еще тогда, когда я начинал двигаться, били по голове, а когда я уже начал освобождать руки, то дали еще один укол в правую ногу", - рассказал Чаус.

Комментируя заявления судьи, Арьев отметил, что имеет все основания утверждать, что похищением судьи с территории Молдовы непосредственно занимались украинские спецслужбы, а именно Главное управление разведки Министерства обороны Украины, которое к тому времени уже возглавил друг семьи помощницы президента Владимира Зеленского Марии Левченко Кирилл Буданов.

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Чаус также заявил, что от него в плену похитители требовали дать сфальсифицированные показания против ряда людей, в частности, против Порошенко.

"Они уже приносили специальные напечатанные на чистых листах бумаги, на обычных белых листах, и там было очень много вопросов, до ста вопросов. И там надо под каждым вопросом поставить подписи, так или не так. И напротив каждого вопроса стоял плюс или минус. И говорили, что как только ты не напишешь как написано, где плюс, где минус… Значит, один раз они это, потом второй раз немного поменяли вопросы, принесли, а в третий раз уже принесли уже без знаков и под видео говорят, сейчас ты помнишь, где там плюс, а где минус. Я говорю, там где вы ставили, там и был. Ну вот теперь без плюсов и минусов под видео зачитываешь вопросы и говоришь "да", и пишешь", - говорит Чаус.

"То есть фактически от вас выбивали показания?" - уточнил Арьев?

"Ну, я ведь вам уже говорил, что сказали, пока не напишешь, что ехал из Киева самолетом и что был в кабинете у Порошенко и получил лично от него указания засудить Корбана, живым из подвала не выйдешь", - подтвердил Чаус.

Как сообщали СМИ, в апреле 2021 года стало известно, что в столице Молдовы Кишинев украли украинского судью Чауса. Адвокат Чауса рассказал, что группа неизвестных вооруженных мужчин схватила экс-судью в центре города. Впоследствии в Министерстве внутренних дел Молдовы пришли к выводу, что Чауса украли иностранные граждане и вывезли его в Украину. В СМИ Молдавии и Украины вышли расследования о том, что через границу Чауса перевезли на автомобиле с дипломатическими номерами. По данным украинских и молдавских медиа, к похищению могут быть причастны украинские спецслужбы, в частности служба разведки. В мае прошлого года Чаус опубликовал видео, в котором сообщил, что якобы находится в безопасности, но, где именно, не сказал. Не известно, записывал ли он это видео добровольно или под давлением. До момента, когда полураздетый экс-судья 30 июля появился в селе Мазуровка Винницкой области, официально и публично о его состоянии и месте нахождения данных не было.