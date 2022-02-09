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среда, 09 февраля 2022 13:52

"Силовики "выбивают" из людей фальшивые показания против пятого президента" - адвокаты Порошенко

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  Адвокаты пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань
Адвокаты пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань

Силовики по указанию Офиса президента Владимира Зеленского пытаются сфабриковать показания против пятого президента Петра Порошенко, "выбивая" их из разных лиц.

Об этом на брифинге заявили адвокаты Порошенко.

Они, в частности, обнародовали соответствующие видеоподтверждения.

"По нашей просьбе была подготовлена ​​подборка публичных заявлений, которую делали люди, на которых давили, которым выбирали содержание под стражей и которым предлагали немедленно выйти из СИЗО в случае, если они дадут показания против Порошенко. Ничего другого следователей не интересовало", – отмечает адвокат Илья Новиков.

О том, что от них требовали показания против Порошенко, в частности, сообщали генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, генерал-лейтенант ВСУ, заместитель министра обороны (2015-2019) Игорь Павловский, директор ПАО "Завод "Кузница на Рыбальском" Валерий Шандра и бизнесмен Сергей Кузяра.

"Во время того, когда я сидел в СИЗО, меня вывозили четыре раза без адвокатов и предлагали, чтобы я что-нибудь рассказал на Порошенко, или на Бирюкова, или на министра обороны, и тогда против меня дело закроют", – говорит генерал Марченко.

"Понятно, если пять раз упоминалась фамилия пятого президента Украины, после этого я был задержан, помещен в СИЗО, и напрямую намекали на то, чего ты здесь сидишь. Все для того, чтобы это связать напрямую с пятым президентом Украины. Пять раз в этом подозрении упоминается Порошенко. Почему так, я не понимаю. Если мы говорим, что это политический заказ, то безусловно это имеет место", – говорит генерал Павловский.

"Я четыре месяца находился в следственном изоляторе, наверное, это очень удобно держать людей под стражей для того, чтобы давить на них психологически и получить определенный результат, который требовало на тот момент политическое руководство страны. Передача мне поздравлений с фразами, что нам нужны совсем другие люди, поэтому к вам претензий мы не видим, дайте какие-нибудь показания", ​​– отмечает Шандра.

"Мне несколько раз меняли камеры, мне сменили место изоляции из Киевского следственного изолятора на следственный изолятор СБУ. Мягко говоря, условия, в которые меня поставили, были очень жесткими, это без сомнения давление со стороны властей, со стороны всей правоохранительной системы. Пугали и рассказывали о том, что это серьезные статьи, и для меня правильным было бы, если бы я дал показания, которые позволили бы привлечь к ответственности Порошенко. Это было в ГБР", - сказал Кузяра.

Адвокат Новиков отмечает: "Эти люди не все знают друг друга, они проходят по разным производствам, единственное, что есть общего – это фамилия пятого президента и то, что именно показания против Порошенко отмечались как условие, по которому они могут выйти из- под стражи".

"Мы видим подряд четыре человека, которых содержали в следственных изоляторах. Находиться там для человека – это само по себе пытка. И вот мы видим, как пытали этих людей с целью выбить из них ложные лжесвидетельства против Порошенко", – говорит адвокат Игорь Головань.

Адвокаты также отметили, что о попытках сфабриковать показания против Порошенко заявил и экс-судья Николай Чаус, похищенный с территории Молдовы, которого пытали и удерживали несколько месяцев в плену.

"Мы знаем из заключений расследования, которое происходило в Молдове, что молдавские правоохранительные органы установили четко фамилии правоохранителей, работников спецслужб и дипломатов, участвовавших в нелегальной перевозке Чауса через границу. Сейчас у нас есть публичные заявления Чауса, и они полностью совпадают с тем , что мы знаем из расследований и того, что мы видели своими глазами", – говорит Новиков.

"Если Павловского, Марченко, Шандру, Кузяру держали хотя бы в следственном изоляторе – это государственное учреждение. В случае с Чаусом мы видим, что использовались украинские спецслужбы, установленные компетентными органами Молдовы, для операции по похищению человека".

Согласно нашему закону, это называется насильственное исчезновение, когда похищают человека и держат его месяцами в неизвестном месте, неизвестном подвале. Когда истязают, когда используют наручники, голод, унижение и мешок на голову. Это откровенные реальные пытки", – отмечает Головань.

"Это структуры, которыми руководит президент государства. Действующая власть во главе с президентом, начав с политических преследований свою каденцию, уже опустилась до откровенных похищений и пыток. И все с одной целью – политических преследований", – говорит Головань.

Адвокат Порошенко также обратил внимание на бездействие Офиса генерального прокурора и других правоохранительных органов, когда речь идет об окружении Зеленского.

"Посмотрим на дело Трухина – смотрят в другую сторону, не видят доказательств, не видят видеозаписей, только публичный интерес побуждает к каким-то действиям, и все равно пытаются выгородить своего", – констатирует Головань.

"Сколько уже месяцев прошло с тех пор, как Чаус был "найден". И мы видели, что никаких брифингов Генпрокурора и руководства СБУ, ГБР, никаких выступлений в прессе, комментариев. Все это пытаются прикрыть для того, чтобы потом все забылось, и использовать в интересах власти. Мы видим, как Украину опускают до уровня Беларуси и России, когда у нас в неизвестных подвалах представители спецслужб, подчиненные президенту страны, пытают людей", - говорит Головань.

"Мы в эту пятницу ожидаем заседания Апелляционного суда Киева по делу меры пресечения по так называемому "угольному делу". Я напоминаю, что это дело полностью основывается на том, что якобы существовал преступный сговор в пользу террористов. Уже понятно, что такого сговора не было.

Но из того, что мы видим, из этого ряда заявлений, из того сложившегося пазла следует, что на самом деле существует заговор на фальсификацию всех этих производств, всех дел. И каждый человек, который соглашается участвовать в этой фальсификации, его действия будут восприниматься в контексте того, что мы видим сейчас", – говорит Новиков.

Адвокаты Порошенко предостерегли всех участников фальсификаций показаний и давления на свидетелей, что санкции в соответствии с Актом Магнитского налагаются в том числе и за пытки и истязания.

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Дата
09
февраля

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