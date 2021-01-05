Под Новый год Зеленский разбогател в более чем 4 млн грн

До президентства Зеленский был руководителем "Студии Квартал 95". Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский под Новый год получил более 4 млн грн роялти от студии "Квартал 95". Об этом говорится в его 2 декларациях от 4 января, которые опубликовало Национальное агентство по предупреждению коррупции.

30 декабря Зеленский получил 2 выплаты роялти: на 3,3 млн грн и более 1 млн, сообщает Liga.net.

Во 2-й декларации говорится о выплате президенту в тот же день 235 тыс. грн роялти от фирмы "Киностолица".

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1 января началась ежегодная кампания декларирования. Кампания продлится до 31 марта. 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за ложь в декларациях. Предусматривается штраф и ограничение свободы. Ранее также предполагалось тюремное заключение.