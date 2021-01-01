Началась кампания по е-декларированию

Электронное декларирование было условием предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом. Фото: sud.ua

1 января началась ежегодная кампания декларирования. Об этом сообщило Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Кампания продлится до 31 марта.

"Из-за вступления в силу закона, который частично восстанавливает полномочия НАПК, вы снова можете подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии в электронном виде в Реестре деклараций.

Мы также работаем над дальнейшим упрощением декларирования в 2021 году и готовим для вас новые справочные материалы, которые пригодятся при заполнении деклараций", - сообщили в ведомстве.

Для получения разъяснения можно обратиться к уполномоченным подразделениям/лицам по вопросам предотвращения коррупции

Позвонить в контакт-центр: +38 (044) 200-06-94.

В конце декабря вступило в силу законодательство, по которому работу НАПК разблокировано, а за ложь в электронных декларациях возвращено уголовную ответственность.

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27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Из-за этого президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. Речь шла об угрозах национальной безопасности. Внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда. 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за ложь в декларациях. Предусматривается штраф и ограничение свободы. Ранее также предполагалось тюремное заключение.