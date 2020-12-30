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среда, 30 декабря 2020 09:20

Работа НАПК разблокирована. За ложь в декларациях - криминал

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Работа НАПК разблокирована. За ложь в декларациях - криминал
Электронное декларирование было условием предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом. Фото: sud.ua

Работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции разблокирован, а за ложь в электронных декларациях возвращено уголовную ответственность. Соответствующие законы сегодня вступили в силу.

Документы вчера опубликовали в издании "Голос України". Они вступили в силу со дня, следующего за днем опубликования, пишет "РБК-Україна".

Восстановление полномочий НАПК.

НАПК обнаруживает признаки коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. В частности совершение таких действий судьями или судьями Конституционного суда.

Открыт круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Определен порядок контроля, полной проверки деклараций, мониторинга образа жизни субъектов декларирования, дополнительные меры финконтроля.

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Ответственность.

За умышленное непредставление декларации - штраф от 2,5 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан - от 42,5 тыс. до 51 тыс. грн - или общественные работы от 150 до 240 ч. с лишением права занимать должности до 3 лет.

Такой же штраф, если сведения в э-декларации отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - от 1,3 до 9 млн грн.

Если сведения отличаются от достоверных более чем 4 тыс. таких минимумов - 9 млн грн - штраф от 3 до 5 тыс. минимумов - 51-85 тыс. грн - или общественные работы от 150 до 240 ч., или ограничение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать должности до 3 лет.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование.

Из-за этого президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. Речь шла об угрозах национальной безопасности.

Внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда.

4 декабря Верховная Рада приняла законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за ложь в декларациях. Предусматривается штраф и ограничение свободы. Ранее также предполагалось тюремное заключение.

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Дата
30
декабря

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