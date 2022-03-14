Под Мелитополем ВСУ уничтожили 50 единиц вражеской техники, а не 200 – Арестович

Под Мелитополем ВСУ уничтожили 50 единиц вражеской техники, а не 200. Фото: facebook.com/assistantschool

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опроверг информацию об уничтожении вражеской колонны техники под Мелитополем в Запорожской области.

В национальном телемарафоне он заявил, что украинские военные уничтожили 50 единиц, а не 200.

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"По предварительным данным, около 50 единиц техники было уничтожено. Не 200, как сначала сообщили. Сама колонна была 200. Когда посмотрели сколько уничтожено - четвертинка, 50, но и это очень хорошо, очень много. Это значит это подразделение ограничено пригодным", – заявил Арестович.

Следующие недели станут решающими в российско-украинской войне. В частности, оккупанты будут прибегать к новым шагам по захвату городов. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире украинского телемарафона. "Наверное, следующие две-три недели будут определяющими. Россияне будут делать все возможное, чтобы взять Мариуполь", – предположил он. Вероятно, после этого враги будут двигаться в обход Николаева на восток. Они попытаются взять в окружение восточную группировку украинских войск, считает Денисенко.