Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады

Во время составления Шкарлетом присяги часть зала аплодировала, а другие кричали "Позор". Фото: коллаж 24 канала

Новоизбранный министр образования и науки Сергей Шкарлет принес присягу в Верховной Раде. Произошло это под громкие крики "позор" одних и аплодисменты других.

Депутаты от партии "Слуги народа" едва отпустили министра к трибуне, потому что хотели сфотографироваться. На это отреагировал глава парламента Дмитрий Разумков, пишет 24 канал.

"Сейчас без министра останетесь", - сказал он.

После присяги к трибуне подошли "слуги" и начали выбирать удачный ракурс для фото. На призывы Разумкова вернуться к работе никто не реагировал.

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"Да что это такое? Займите свои места", - сказала вице-спикер Елена Кондратюк.

На ее замечание также не отреагировали. Нардепы продолжали фотографироваться.

"Уважаемый господин министр, ваша ложа несколько в другом месте. Господин Шкарлет! Господин Шкарлет, вы не понимаете? Я вам еще раз повторяю", - воскликнул Разумков.

Вскоре Шкарлет направился к своему месту под крики "вон". Разумков выключил микрофон и что-то добавил ему вслед.

В четверг, 17 декабря, Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. За его кандидатуру проголосовало минимальное количество депутатов - 20 из фракции ОПЗЖ и 171 из "Слуги народа". Шкарлет родился 19 октября 1972 года. Учился в Киевском политехническом институте. 9 лет был ректором Черниговского института информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета им. академика Юрия Бугая, а также ректором Черниговского национального технологического университета. Осенью Шкарлета обвинили в плагиате. Поводом стала его статья 2007-го "Теоретические основы формирования экономической безопасности предприятий", на одной из которых базируется диссертация. 11 сентября этический комитет НАОКВО признал плагиат в работах Шкарлета. Наличие плагиата в работах подтвердили также иностранные эксперты.