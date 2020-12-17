Рада назначила скандального Шкарлета министром образования

Верховная Рада назначила министром образования Сергея Шкарлета. До этого он временно исполнял обязанности главы МОН.

За его кандидатуру проголосовало минимальное количество депутатов, которое определяет положительный результат, а именно 226 нардепов.

Шкарлета поддержали 20 депутатов из фракции ОПЗЖ и 171 из "Слуги народа".

Во время составления Шкарлетом присяги часть зала громко аплодировала, а другие кричали: "Позор".

Вчера образовательный комитет Рады не поддержал его кандидатуру на назначение министром образования.

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Шкарлет родился 19 октября 1972 года. Учился в Киевском политехническом институте. 9 лет был ректором Черниговского института информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета им. академика Юрия Бугая, а также ректором Черниговского национального технологического университета.

Осенью Шкарлета обвинили в плагиате. Поводом стала его статья 2007-го "Теоретические основы формирования экономической безопасности предприятий", на одной из которых базируется диссертация.

11 сентября этический комитет НАОКВО признал плагиат в работах Шкарлета. Наличие плагиата в работах подтвердили также иностранные эксперты.