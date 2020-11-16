Под Киевом на выборах проголосовали за Трампа: фотофакт

На выборах мэра города Украинка, что в Киевской области, один из избирателей проголосовал за еще действующего президента США Дональда Трампа.

В пустой ячейке под фамилиями двух кандидатов избиратель написал "Трамп" и поставил плюсик за "кандидата". Об этом сообщил журналист Евгений Куксин в Telegram и показал соответствующее фото.

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"На выборах мэра Украински Киевской области один из избирателей проголосовал за Трампа. Make Ukrainka great again!", - подписал обнародованное фото журналист.

Автор: t.me/baldtrue В городе Украинка Киевской области один из голосов избирателей достался еще действующему президенту США Дональду Трампу

15 ноября второй тур выборов городских голов проходил в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).