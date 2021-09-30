Под генпрокурором Венедиктовой зашаталось кресло - СМИ

Ирину Венедиктову назначали генеральным прокурором по представлению президента Владимира Зеленского. Фото: president.gov.ua

Офис президента планирует уволить генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

"Офис президента вслед за увольнением Разумкова собирается организовать сбор голосов для замены генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Наиболее вероятным кандидатом для замены является прокурор Киева Олег Кипер", - пишет главный редактор сайта Юрий Бутусов.

По словам журналиста, также планируют замену председателя Национального банка Кирилла Шевченко. На его место Офис обсуждает кандидатуру Тимофея Милованова - советника руководителя ОП, главы Нацсовета по инвестициям, Наблюдательного совета Укроборонпрома, председателя конкурсной комиссии по избранию директора Бюро экономической безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НАПК обратились касательно заместителя Венедиктовой, который гулял на дне рождения Татарова

Собирать подписи за отставку спикера Разумкова "слуги" собираются на выездном заседании в Трускавце.

"Руководитель ОП Андрей Ермак сбивает и дискредитирует Разумкова, который был первым номером партийного списка "слуг народа" на выборах. Все для того, чтобы накануне выборов полный контроль над партией и фракцией захватил именно Офис", - пишет Бутусов.

"Слуг народа" собирают в Трускавце, чтобы "успокоить лояльных депутатов, что чистка не коснется их самих".

Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором 17 марта 2020 года. Ее кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. На внеочередных парламентских выборах в 2019-м она была третьей в списке партии "Слуга народа". Временно исполняла обязанности директора Государственного бюро расследований.