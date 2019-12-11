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среда, 11 декабря 2019 12:13

Почти все принятые законы подали "слуги народа" - КИУ

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Почти все принятые законы подали &quot;слуги народа&quot; - КИУ
За 100 дней Рада не поддержала ни одного законопроекта, которые подали депутаты от "Оппозиционного платформы - по жизни". ФОТО: Facebook-страница "Слуги народа"

83% принятых законов, авторами которых являются именно народные депутаты, подали нардепы от "Слуги народа".

Об этом сообщила общественная организация Комитет избирателей Украины.

В числовом измерении - это 50 принятых законов нардепов из "Слуги народа" с 60 законов, которые в целом подали депутаты и поддержала Рада.

Больше всего принятых законов подала Елена Шуляк с монобольшинства - 19 штук, Виталий Безгин и Роксолана Пидласа с той же фракции - по 17 штук, Павел Фролов из той же фракции - 11 штук.

За 100 дней Рада не поддержала ни одного законопроекта, которые подали депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Один раз поддержала законопроект депутата от "Голоса".

Парламент принял 4 законопроекта, среди авторов которого депутаты "Батькивщины", и 5 - среди которых нардепы "Европейской солидарности".

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"Однако здесь скорее имел влияние тот фактор, что эти законопроекты были зарегистрированы еще в Раде предыдущего созыва", - указывает КИУ.

"Эти данные свидетельствуют негативную тенденцию разделения законопроектов на свои и чужие и игнорирование законодательных наработок представителей других фракций парламента. Зато отдельные депутаты провластной фракции показывают "чудеса результативности". Однако большое количество принятых законов от отдельных депутатов может только настораживать. 100 дней - очень короткий период времени для того, чтобы качественно подготовить десятки законов и даже детально ознакомиться с содержанием своих законодательных инициатив ", - комментирует председатель КИУ Алексей Кошель.

6 декабря Верховная Рада отработала свой сотый день.

Народных депутатов девятого созыва избрали 21 июля 2019. Они сформировали пять фракций и две депутатские группы. Монобольшинство образовала фракция "Слуга народа" - насчитывает 254 депутата.

За 100 дней народные избранники сняли с себя неприкосновенность (закон вступит в силу с января 2020), запустили реформу прокуратуры, уточнили процедуру импичмента президента, утвердили бюджет на 2020 год. Перезагрузили Государственное бюро расследований, Национальное агентство по предупреждению коррупции, Высшую квалификационную комиссию судей (проводит конкурсы на должности судей, рекомендует их назначить). Вдвое сократили количество судей Верховного суда. Предварительно одобрили открытие рынка земли.

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11
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