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среда, 03 ноября 2021 19:12

Почти половина нардепов не вакцинированы – глава комитета по здравоохранению

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Почти половина нардепов не вакцинированы – глава комитета по здравоохранению
В парламенте примерно 40% нардепов не иммунизировались от Covid-19. Фото: "Укринформ"

В Верховной Раде около 40% нардепов не вакцинированы от коронавируса.

Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, пишет "Цензор.нет".

Радуцкий отметил, что точное количество невакцинированных народных избранников станет известно в ноябре.

"Сейчас она (количество невакцинированных. - Gazeta.ua) составляет примерно 40 процентов. Это очень приблизительный подсчет. Но я вам скажу так: буквально 15 ноября мы будем с вами точно знать, сколько депутатов получили вакцину от коронавируса, кто имеет сертификат в "Дії", - сказал он.

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В среду, 3 ноября, под Верховной Радой собрались люди, протестующие против вакцинации. Они также перекрыли движение транспорта.

Держат плакаты: "Нет Covid-геноциду", "Нет Covid-фашизму", "Нет Covid-паспортам", "Мое тело! Мой выбор! Мои права!".

Похожие акции проходят в областных центрах страны.

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