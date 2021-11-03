Почти половина нардепов не вакцинированы – глава комитета по здравоохранению

В Верховной Раде около 40% нардепов не вакцинированы от коронавируса.

Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, пишет "Цензор.нет".

Радуцкий отметил, что точное количество невакцинированных народных избранников станет известно в ноябре.

"Сейчас она (количество невакцинированных. - Gazeta.ua) составляет примерно 40 процентов. Это очень приблизительный подсчет. Но я вам скажу так: буквально 15 ноября мы будем с вами точно знать, сколько депутатов получили вакцину от коронавируса, кто имеет сертификат в "Дії", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арахамия по дороге в Раду попал в "затор" из антивакцинаторов и слушал проклятия

В среду, 3 ноября, под Верховной Радой собрались люди, протестующие против вакцинации. Они также перекрыли движение транспорта.

Держат плакаты: "Нет Covid-геноциду", "Нет Covid-фашизму", "Нет Covid-паспортам", "Мое тело! Мой выбор! Мои права!".

Похожие акции проходят в областных центрах страны.