Арахамия по дороге в Раду попал в "затор" из антивакцинаторов и слушал проклятия

Под ВР 3 ноября собрались люди, протестующие против вакцинации. Они также перекрыли движение транспорта. Фото: t.me/bbcukrainian

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия из-за акции антивакцинаторов шел в Верховную Раду пешком.

Пикетчики его узнавали и провожали до работы "проклятиями", передает УНИАН.

"Пешком. Прошел в маске. Где "Парус" - была большая пробка. Там вышел и 27 минут шел пешком. Пикетчики меня узнавали и говорили, что мы вандалы. А я в ответ призывал их вакцинироваться и тогда они будут здоровы", - сказал Арахамия.

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Добавил, что пикетчики без масок не понимают рисков. Он считает, что всем этим людям на митинге в правительственном квартале нужно пойти "в ковидную больницу, и тогда половина из них начнет думать".

Он отметил, что когда слышит от людей, что коронавируса не существует, ему с ними не хочется разговаривать.

В среду, 3 ноября, под Верховной Радой собрались люди, протестующие против вакцинации. Они также перекрыли движение транспорта. Держат плакаты: "Нет Covid-геноциду", "Нет Covid-фашизму", "Нет Covid-паспортам", "Мое тело! Мой выбор! Мои права!". Похожие акции проходят в областных центрах страны.