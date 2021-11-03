Арахамия по дороге в Раду попал в "затор" из антивакцинаторов и слушал проклятия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия из-за акции антивакцинаторов шел в Верховную Раду пешком.
Пикетчики его узнавали и провожали до работы "проклятиями", передает УНИАН.
"Пешком. Прошел в маске. Где "Парус" - была большая пробка. Там вышел и 27 минут шел пешком. Пикетчики меня узнавали и говорили, что мы вандалы. А я в ответ призывал их вакцинироваться и тогда они будут здоровы", - сказал Арахамия.
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Добавил, что пикетчики без масок не понимают рисков. Он считает, что всем этим людям на митинге в правительственном квартале нужно пойти "в ковидную больницу, и тогда половина из них начнет думать".
Он отметил, что когда слышит от людей, что коронавируса не существует, ему с ними не хочется разговаривать.
В среду, 3 ноября, под Верховной Радой собрались люди, протестующие против вакцинации. Они также перекрыли движение транспорта.
Держат плакаты: "Нет Covid-геноциду", "Нет Covid-фашизму", "Нет Covid-паспортам", "Мое тело! Мой выбор! Мои права!".
Похожие акции проходят в областных центрах страны.
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